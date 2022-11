Si terranno domani i funerali di Felice Orlando, il 49enne trovato morto domenica mattina in un frutteto di kiwi a Castel Bolognese, nel Ravennate, a poca distanza da casa sua. Proseguono intanto le indagini per una vicenda che sembra avere tutti i contorni di un’esecuzione: l’uomo, residente in Romagna da tantissimo tempo ma nato in Calabria, potrebbe essere stato ammazzato in un luogo diverso dal ritrovamento. Questo spiegherebbe l’assenza di impronte sul terreno.