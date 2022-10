Le vincite più recenti avvenute in Calabria

La Dea Bendata, nell’ultimo periodo, ha premiato la Calabria con vincite importanti.

L’estrazione del Lotto di giovedì 6 ottobre 2022, ad esempio, ha visto un terno secco a Vibo Valentia con i numeri 1-4-8 dal valore di ben 90mila euro.

L’estrazione del 10&Lotto, invece, ha fatto vincere un totale di 40mila euro: 20mila euro a Siderno, in provincia di Reggio Calabria, dove è stato centrato un 9 mentre a Rende, in provincia di Cosenza, i 20mila euro sono arrivati con un 7.

Per quanto riguarda il Totocalcio, invece, l’estrazione del 10 ottobre ha visto l’unico 11 realizzarsi a Reggio Calabria, al Punto Snai di Via Torrione 36/a con una vincita di 8,624, 77 euro.

I giochi preferiti dai calabresi

Come si evince dalle vincite più recenti avvenute in Calabria, per gli amanti dei giochi grandi classici rimangono il Lotto, la nuova versione del 10&Lotto e le scommesse al sempre verde Totocalcio.

Altri giochi che attirano da sempre l’attenzione sono poi quelli legati alle tradizioni popolari e che, di solito, si rispolverano anche in casa, magari durante le Festività: sono, ad esempio, il bingo, la tombola, il burraco, la scopa, il sette e mezzo, e la briscola, apprezzati anche nelle versioni virtuali quanto mai attuali nel panorama di oggi.

Inoltre, questa tipologia di giochi può essere praticata anche in gruppo, organizzando tornei giocabili anche a distanza.

Detto questo, oltre alla tradizione nazionale non manca quella internazionale con giochi quali il poker, le slot machine, gli Esports che suscitano un grande interesse, sia dal vivo che comodamente da casa.

Dobbiamo, infatti, tenere conto che in questi ultimi anni il comparto dei siti di gioco online ha avuto un grande boom grazie alla tecnologia sempre più evoluta e a molti vantaggi come la possibilità di giocare quando lo si desidera e ovunque ci si trovi.

Ma non solo: le migliori slot machine, ad esempio, conquistano con una grafica accattivante e immersiva, musica, atmosfere a tema in grado di andare incontro a tutti i gusti e le esigenze, e un layout che si adatta alla perfezione anche agli smartphone in modo da agevolare gli utenti nel gioco anche quando sono fuori casa.