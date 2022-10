Il capogruppo del Pd Bevacqua: “Il trasporto pubblico in Calabria è fermo al palo da anni”

«Ho letto in questi giorni reboanti annunci su finanziamenti ottenuti e iniziative della giunta per potenziare il servizio pubblico locale attraverso anche l’acquisto di nuovi autobus. Nessuno invece si occupa di come migliorare il trasporto pubblico relativo agli studenti delle superiori e universitari ed ai lavoratori pendolari. Al di la dei km assegnati ai comuni al di fuori di una logica di sistema, per la definizione ed attuazione del livello dei servizi minimi tutto è rimasto fermo a qualche anno fa».

È quanto dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Mimmo Bevacqua, che aggiunge: «Nulla sul piano della mobilità dell’area urbana cosentina per non parlare di quella di Corigliano-Rossano), nulla sui piani di mobilità delle aree vaste, nulla sulle risorse aggiuntive necessarie ad evitare il taglio dei servizi e ad adeguare il corrispettivo alle imprese, ormai ridotte in gravi difficoltà dall’incremento dei costi del carburante. Iniziamo a risolvere le questioni serie e reali e non limitiamoci ad annunciare quello che avverrà e che non risolverà i problemi della mobilità in Calabria».