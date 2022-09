La pallavolo italiana sul podio, Bruni: “Orgogliosa di Daniele Lavia. Un plauso alla Fipav calabrese che ha investito nel settore giovanile”

“Ventiquattro anni dopo l’Italia di pallavolo torna sul gradino piu’ alto del podio e conquista i mondiali in Polonia contro i padroni di casa. Come tifosa di pallavolo e come calabrese sono felicissima di questa medaglia d’oro”. Lo afferma, in una nota, Amalia Bruni, capogruppo del Misto in seno al Consiglio regionale.

“Una vittoria sofferta, meritata e netta – prosegue Bruni – ottenuta grazie a una squadra di atleti giovani, forti e con grande personalita’ come il nostro Daniele Lavia, un giocatore nato a Cariati ma cresciuto a Corigliano dove ha militato nella squadra locale di volley che ha contribuito in maniera determinante a questo splendido risultato. Un plauso alla Fipav calabrese che ha saputo riorganizzare e preparare in maniera eccellente il settore giovanile da cui proviene appunto Daniele”.

“Investire sui giovani – sostiene ancora Bruni – paga sempre ed e’ segno di intelligenza e lungimiranza, questa squadra di giovani potra’ rinverdire i fasti del dream team che ha vinto tre mondiali di seguito nel 1990, nel 1994 e nel 1998 con i mitici Zorzi, Lucchetta, Giani, Bernardi, Fofo’ de Giorgi, Cantagalli e tutti gli altri guidati da quel fenomeno di coach che e’ stato Julio Velasco. La squadra di oggi e’ altrettanto forte, dobbiamo essere orgogliosi del nostro Daniele Lavia che e’ un punto di forza di questa bellissima compagine. Un esempio per tutti, possiamo e dobbiamo mostrare a tutti le qualita’ dei calabresi”.