Elezioni politiche, Nesticò (Pd) conclude il viaggio elettorale tra le comunità italiane in Canada

Visita ufficiale in Canada per il candidato al Senato del Partito Democratico nella circoscrizione Nord e Centro America, dottor Pasquale Nesticò, che ha incontrato i candidati alla Camera dei Deputati: Vera Rosati, Michela Di Marco e Christian Di Sanzo oltre che numerosi elettori. Il viaggio elettorale del dottor Pasquale Nesticò è iniziato da Montreal, con la partecipazione ad alcune celebrazioni organizzate dagli italiani. Per il dottore Nesticò è stato un bagno di folla, tutti al suo fianco per sostenerlo nella scalata a Palazzo Madama. Seconda tappa a Ottawa, capitale del Canada ed anche qui il candidato del Partito Democratico Pasquale Nesticò ha potuto confrontarsi con gli elettori. Il punto di forza del candidato al Senato Pasquale Nesticò è proprio l’approccio con la gente, vista la propria disponibilità che lo caratterizza anche nella vita quotidiana. Il viaggio elettorale si è poi concluso a Toronto, con tanti amici che sostengono la candidatura del dottor Pasquale Nesticò. In tutte e tre le città, Pasquale Nesticò ha parlato con il cuore agli elettori, consapevole che la politica ancora può mettersi al servizio delle persone, tanto da utilizzarlo nel proprio slogan elettorale. L’amore verso l’Italia e gli italiani nel mondo hanno permesso al dottor Pasquale Nesticò di intraprendere la carriera politica, consapevole che gli italiani residenti nel Nord e Centro America hanno bisogno di una guida che possa rappresentarli all’interno delle istituzioni. La campagna elettorale del candidato al Senato per il PD, Pasquale Nesticò continuerà nei prossimi giorni negli Stati Uniti d’America.

“Sono consapevole che l’elettorato ha voglia di cambiamento e soprattutto essere rappresentato. Io sono qui per servirlo e lotterò in tutti i modi di risolvere le richieste. Non bisogna mai arrendersi in politica, come nella vita di ogni giorno. Possiamo fare molto per gli italiani nel mondo e per l’Italia. In Canada ho incontrato molti amici, comunità e candidati del mio stesso partito. Tutti abbiamo bisogno di lavorare in unità per cercare di portare a casa dei risultati, in particolar modo per il Partito Democratico. Vincere insieme consapevoli che abbiamo un obiettivo da raggiungere, soddisfare le richieste dei nostri elettori” afferma in una dichiarazione Nesticò.