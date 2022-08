Elezioni, “Noi Moderati” presenta i propri candidati a Lamezia Terme

Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre: “Noi Moderati” (la coalizione composta da Italia al Centro – Toti, Noi con l’Italia – Lupi, Coraggio Italia – Brugnaro e Udc) esce allo scoperto in Calabria.

L’appuntamento è per le 12:30 di lunedì prossimo al T – Hotel, sulla SS 280 dei Due Mari in direzione Lamezia Terme, per la presentazione dei candidati alla Camera e al Senato.

Sarà, per l’occasione, il coordinatore nazionale di “Italia al Centro”, il senatore Gaetano Quagliariello, a presentare chi scenderà in campo per la coalizione dei “centristi”.

A guidare, rispettivamente, nelle vesti di capilista i proporzionali di Camera e Senato in Calabria, ci sono Nino Foti e Francesco Bevilacqua.

Nella lista per la Camera, oltre a Foti, figurano anche Serena Anghelone, Ennio Falvo e Giovanna Buccafusca mentre per il Senato dietro a Bevilacqua si collocano Adelina Nesci, Oreste Gualtieri e Caterina Garzaniti.

All’iniziativa, inoltre, prenderanno parte anche segretari e dirigenti regionali dei partiti della coalizione.

Dal canto suo Quagliariello si dice convinto che «il nostro partito crescerà ancora contribuendo a costruire una realtà “con gli attributi” nella quale l’impegno viene prima della rivendicazione delle posizioni in modo da proporre un’agenda politica in perfetta aderenza all’interesse del Paese».