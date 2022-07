Comune Cuorgnè acquisisce villa confiscata alla ‘ndrangheta: diventerà un centro per progetti di inclusione sociale

Il Consiglio comunale di Cuorgnè ha dato il via libera all’acquisizione della villa di via Salgari confiscata alla criminalità organizzata. Si tratta dell’immobile un tempo di proprietà di Giovanni Iaria, esponente di rilievo della locale di ‘ndrangheta di Cuorgnè, morto nel 2013 mentre stava scontando una condanna a 7 anni e 4 mesi, comminata in primo grado per mafia. La villa, confiscata in via definitiva nel 2018, diventerà un centro per progetti di inclusione sociale, riservati a persone con lieve disabilità intellettiva.