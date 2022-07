Calabria Pulita: “Migliora qualità acque tirreniche, continuare su questa strada”

“La qualità delle acque balneari calabresi ha registrato un netto miglioramento, soprattutto nelle aree di criticità del Tirreno cosentino e catanzarese.

Apprezziamo gli sforzi compiuti dal presidente Roberto Occhiuto e dall’Arpacal , tesi a un monitoraggio costante delle acque e a uno sforzo complessivamente più che positivo.

Sappiamo bene che problemi atavici non possano essere risolti in una sola stagione ma è confortante leggere l’impegno del Governatore e dell’agenzia regionale sulla strada che porta ad affrontare le sacche di criticità presenti in alcune zone della Calabria”.

Lo afferma in una nota l’associazione “Calabria Pulita”.