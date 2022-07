Governo, Nesci: “Deplorevole ritiro fiducia a Draghi Deputata Insieme per il futuro”

“Aprire una crisi togliendo la fiducia a Draghi, che rappresenta la stabilita’ in un momento critico non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa, e’ stato un gesto da deplorare”. Lo afferma, in una dichiarazione, la deputata di Insieme per il futuro Dalila Nesci, sottosegretaria per il Sud e la Coesione territoriale. “Nei momenti di difficolta’ – aggiunge Nesci – si richiede coraggio all’interno dei partiti e lucidita’ istituzionale: la politica ha il dovere ora di abbandonare le proprie bandierine nel rispetto della situazione che stiamo vivendo. Dobbiamo renderci conto che picconare un Governo in carica per anticipare il voto solo di pochi mesi destabilizzerebbe un’economia gia’ pesantemente segnata da una crisi energetica e da un conflitto che impongono invece provvedimenti urgenti. Per non parlare del Pnrr la cui attuazione sarebbe in serio pericolo. Verrebbero a mancare fondi che per il Sud sono fondamentali per rimettersi in gioco. I cittadini e le imprese non hanno interesse a seguire lotte interne per ottenere voti, ma aspettano risposte che e’ nostro dovere dare”.