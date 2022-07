Loizzo (Lega): “Stabilità governo Draghi? Dipende dai temi lanciati da Salvini”

“Non credo che la stabilità del governo Draghi dipenda dai 5 stelle, ma dai temi importanti posti da Salvini: dalla difesa delle partite Iva al no deciso alla liberalizzazione delle droghe e allo ius soli”. Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale della Calabria.

“Vogliamo arrivare a fine legislatura per sfidarci ad armi pari contro il centrosinistra – dice Loizzo – e consegnare, finalmente, dopo 12 anni, un governo eletto dai cittadini agli italiani. La Lega pone problemi in difesa delle famiglie rese povere da una crisi internazionale – aggiunge Loizzo – e Salvini chiede concretezza nelle azioni. Accantonare idee assurde come la liberalizzazione delle droghe o lo ius soli – conclude Loizzo – è quanto mai opportuno”.