Regione, Mancuso: “Smentisco diceria su patti taciti con Fiorita per assessorati”

“Smentisco ogni congettura su patti taciti, a distanza o ravvicinati, tra il sottoscritto e il neo sindaco della città, circa ‘assessorati chiave’ da ottenere in cambio del sostegno al candidato di Nicola Fiorita per la presidenza del consiglio comunale”. Così in una nota il presidente del consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso (Lega).

“La mia opinione – aggiunge – è che di tutto la città abbia bisogno, in una delle fasi più complesse e difficili della sua storia politica, economica e sociale, tranne che di esponenti politici che si immergano nelle sabbie mobili di negoziati dietro le quinte, tipici della vecchia politica e destinati a ingarbugliare, più di quanto non lo sia già, il quadro istituzionale comunale. Chiusa la lunga e travagliata campagna elettorale, il cui esito ha determinato uno scenario oggettivamente contraddittorio (un sindaco senza maggioranza), adesso, nel rispetto della volontà dell’elettorato, come ho già detto più volte espressamente, è tempo che i consiglieri comunali e le forze politiche e civiche, individuino il percorso istituzionale e amministrativo più adeguato. Anzitutto per garantire, con lealtà e responsabilità, alla capitale della Calabria una governance dignitosa, ordinata e proficua”. “Nel breve e medio periodo – conclude Mancuso – occorrerà dare ai cittadini le risposte promesse e, al contempo, pianificare i tanti impegni in agenda, per promuovere sviluppo sostenibile crescita sociale. Tutto, non agendo nell’ombra o amplificando strumentalizzazioni ad hoc delle diverse posizioni politiche in campo, ma alla luce del sole e rispettando ciascuno le ragioni dell’altro”.