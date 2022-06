Pnrr, Amalia Bruni: “Sono orgogliosa di sapere che i Comuni di Roseto Capo Spulico, Sellia e Caccuri riceveranno i fondi Pnrr perché hanno presentato progetti di qualità”

“Sono davvero orgogliosa del fatto che il Comune di Roseto Capo Spulico il cui sindaco è Rosanna Mazzia, il Comune di Caccuri, sindaco Marianna Caligiuri e il Comune di Sellia, primo cittadino Davide Zecchinella avranno i fondi del Pnrr per aver presentato progetti di qualità che sono stati finanziati, appunto, con i fondi del Pnrr. É la dimostrazione che quando alla competenza si applica il duro lavoro i risultati prima o poi vengono certamente. Il fatto poi che Marianna, Davide e Rosanna fanno parte della mia squadra mi da ancora più soddisfazione perché vuol dire che abbiamo messo in campo una bella compagine di persone preparate e disposte a sacrificarsi e che continua a lavorare sui territori raggiungendo ottimi risultati. Anche in questo modo possiamo cambiare in meglio la Calabria”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale.