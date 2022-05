Unioncamere Calabria e Regione a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale

Unioncamere Calabria, in rappresentanza delle Camere di commercio calabresi e in linea con la propria mission istituzionale, conferma il proprio impegno a favore dell’internazionalizzazione delle imprese regionali anche attraverso la messa in campo di politiche di concertazione e strategie di rilancio dei comparti produttivi trainanti e maggiormente rappresentativi dell’identità imprenditoriale regionale.

Così, nell’incontro svoltosi ieri via web alla presenza dell’Assessore regionale Fausto Orsomarso e delle imprese agroalimentari calabresi aderenti alla manifestazione d’interesse per la rassegna fieristica “Summer Fancy food 2022”, il Presidente di Unioncamere Calabria, Antonino Tramontana ha rinnovato la disponibilità del sistema camerale regionale a supportare, attraverso il consolidato bagaglio di competenze specialistiche di Unioncamere Calabria, l’accompagnamento delle imprese regionali alle principali e più rinomate rassegne fieristiche nazionali e internazionali.

“Rivolgo un ringraziamento a tutte le numerose aziende intervenute e all’Assessore Orsomarso per la disponibilità all’incontro odierno e per l’apertura verso una sinergia istituzionale con Unioncamere Calabria ed il sistema camerale regionale – ha commentato Tramontana – all’interno del quale sono rappresentate le associazioni di categoria e pertanto tutte le imprese. Ci inorgoglisce e ci fa ben sperare per il futuro riscontrare, poi, il desiderio delle imprese di essere rappresentate sotto l’unico cappello istituzionale del brand “Calabria” a riprova dell’importanza di veicolare una immagine unica, coordinata e riconoscibile all’estero – ha concluso Tramontana – possibile se alla base vi è un lavoro di squadra capace di garantire continuità e una interlocuzione competente tra le imprese e le Istituzioni attraverso la messa in rete delle necessarie expertise .”

L’Assessore regionale Fausto Orsomarso con competenze di indirizzo politico in materia di turismo, marketing territoriale e mobilità ha ribadito la rilevanza delle associazioni di categoria per avviare una interlocuzione rappresentativa ed ha condiviso, con le imprese agroalimentari intervenute, l’importante risultato di aver intercettato le risorse necessarie utili per sostenerle nella partecipazione al “Summer Fancy food 2022, una vetrina di visibilità mondiale dedicata all’industria alimentare”.

“Il sistema economico regionale può perseguire una penetrazione commerciale di successo verso mercati esteri a condizione che il marketing di prodotto si coniughi con il marketing territoriale – ha spiegato Orsomarso – da qui l’opportunità di pianificare, per il prossimo triennio, una strategia complessiva di rilancio dell’economia calabrese che punti a far crescere l’export delle imprese regionali e le conduca verso la ripartenza anche attraverso la selezione ragionata di un ventaglio di rassegne fieristiche nazionali e internazionali.”