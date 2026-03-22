“Se non siamo audaci, il che non è sinonimo di irresponsabili, se non siamo terribilmente audaci con i nostri sogni e non crediamo in loro fino a renderli realtà, allora i nostri sogni appassiscono, muoiono, e noi con loro” - Luis Sepúlveda
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Pirossigeno, capolavoro al Polifunzionale: Soverato travolto 70-42 e primato in solitaria

Lupi spettacolari! La vince Cosenza, cavanti a un pubblico numerosissimo (tutto esaurito al Polifunzionale di Quattromiglia con tanta gente rimasta in piedi) che ha incitato i rossoblù dall’inizio alla fine. Meriti anche a Soverato che pur sotto di tantissimi punti non ha mai mollato, cercando di stare attaccato al risultato con grinta e determinazione. Ma stasera i ragazzi di coach Manu Gallo hanno giocato alla perfezione. Show di Sergio Madrigrano, solita impeccabile regia di Ginefra che ha lasciato per larghi tratti il timone a Montemurro e poi anche a Carravetta. Diatta e Lappano, quest’ultimo in doppia cifra, hanno avuto un impatto ottimo. Guzzo, Milosavljevic e Giampà hanno fatto il loro, come sempre!

 

La cronaca della partita

Transizioni veloci subito! Gran piglio da entrambe le parti, la Pirossigeno prova il primo allungo, Sergio Madrigrano ha la mano caldissima e firma i primi 7 punti, il primo break, 7-2 e Soverato chiama timeout, a 7.45 dal termine del primo quarto. Al rientro in campo, Milosavljevic fallisce due tiri facili da sotto, gli ospiti cercano di rilanciarsi, ma Cosenza è attenta e con una buona difesa riparte spesso in contropiede. A metà della frazione iniziale, 12-5. Difesa molto aggressiva dei padroni di casa e Nuovo Basket in difficoltà. Infallibile anche dalla lunetta, Madrigrano porta i suoi avanti di 13 punti, 18-5 a 3.17 dalla sirena, e arriva in doppia cifra. Controbreak di Soverato, 9-3, e si va alla prima pausa col punteggio di 21-14. La tripla di Giampà apre il secondo quarto, ma gli avversari sono sempre lì, 24-16 al secondo minuto. Superata la metà della frazione, Lupi ancora avanti di 12 punti. Qualche errore di troppo al tiro, ma difesa attenta e concentrata, e massimo vantaggio dei Silani: a 3.17 dalla pausa lunga, 36-20. Allunga ancora, Cosenza, una tripla di Guzzo porta a 19 il vantaggio a meno di un minuto dalla seconda sirena. Si chiude il primo tempo, Cosenza saldamente in vantaggio, 41-20. Polveri bagnate, nei primi tre minuti del secondo tempo va a segno solo Soverato, una tripla pesante di Paoletti dopo un giro palla molto lungo, accorcia le distanze, 41-23, al terzo minuto. Ancora un contropiede, assist di Ginefra per Madrigrano che in terzo tempo va a canestro e subisce fallo. Si prende un tiro in sospensione, Lappano, e la Pirossigeno doppia Soverato, 50-25 a 2.17 dalla terza sirena. Sipario anche sul terzo quarto con il tabellone che dice 52-29. In campo Carravetta, Diatta e Lappano che rispondono benissimo. A segno subito, Diatta, rimbalzo, finta per disorientare l’avversario e canestro. Quarto minuto, 58-36, in campo un quintetto inedito per i Lupi con Carravetta, Montemurro, Guido, Lappano e Diatta. Gioca velocissimo Cosenza, partita davvero bella dei Lupi, a 2.41, 63-40 e c’è spazio anche per il giovanissimo Meduri. Il resto è accademia, la sirena finale bolla iò risultato, 70-42. E Cosenza torna solitaria in vetta alla classifica del Girone Rosso!

 

 

Tabellini:

 

Pirossigeno Cosenza Basket: Guzzo 6, Milosavljevic 2, Russo 3, Ginefra (k) 3, Montemurro 7, Madrigrano 17, Guido 8, Meduri, Carravetta, Giampà 8, Diatta 6, Lappano 10.

Coach: Manu Gallo; secondo allenatore: Marco Greco.

 

Nuovo Basket Soverato: Riverso 2, Paoletti 5, Tuccio L., Spanò 9, Tuccio G. 5, Palaia 2, Bartolotti, Riccio 6, Maida 9, Viscomi, Dolce 4.

Coach: Fabio Pirillo.

 

Arbitri: Antonio Caputo di Lamezia Terme e Alessandro Prestia di Catanzaro

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