Tripudio Viola: rimonta dal meno dieci e successo all’overtime a Milazzo

Sono sedici.

Fortemente volute, fino in fondo fino alla fine.

Il record tricolore della capolista Redel continua e non senza emozioni annesse.

Un natale neroarancio straordinario per la truppa di tifosi del Trust e non solo in trasferta, pronti ad ergersi ed incoraggiare i propri cestisti anche quando, l’ottima Svincolati Milazzo sembrava aver vinto la disputa in un clima infuocato.

Una vittoria all’overtime che vale doppio, considerando che, la caratura dell’avversario difficilmente fallirà il traguardo del Play-In.

Un successo che chiude un 2024 straordinario di emozione, canestri, vittorie e passione.

La sfida: equilibratissiko il primo periodo.

Il primo canestro lo segna Idiaru.

Giambò, giovane classe 2006, inizia a riscaldare la mano da tre punti all’interno di una serata pazzesca di canestri e bel gioco.

Ani, altro protagonista assoluto del match lo segue a ruota.

Il giovanissimo Malual segna la tripla del 16 pari al termine del primo periodo.

Nel secondo quarto continua l’equilbrio.

Ani si scuote, recupera e vola in schiacciata.

Idiaru è una certezza per coach Cadeo, idem, le palle recuperate. Le risposte di un positivo Lalic però, rendono la sfida davvero punto su punto(35 a 37).

Nel terzo periodo, la Viola prova a “scappare” nello scenario del Palamilone.

Prima più otto con Idiaru, poi più nove con il Capitano Fernandez(sopperendo all’indisponibilità dell’ultim’ora di Nikola Ivanaj).

Sul più nove, a cavallo dei due quarti qualcosa cambia.

Coach Priulla azzecca le mosse giuste.

Dal più nove ospite, al più nove Svincolati è un attimo.

Giambò si scatena: triple su triple da vero condottiero della sua squadra.

Sul più dieci Svincolati e ad una manciata di minuti dal termine, sembra già scritta la prima sconfitta stagionale dei reggini.

Non ditelo ad Idiaru: inizia a correre e segnare.

Cinque punti in un amen.

Ani si accende ancora una volta, subisce fallo da tre punti ed è glaciale per la clamorosa parità.

69 pari tra lo stupore del pubblico presente.

La gara volge verso il tempo supplementare dove, ancora una volta Uchenna Ani, unito alla duttilità, ai rimbalzi, le stoppate e la voglia di Elias Donati faranno la differenza.

Termina 74 a 81.

Svincolati Milazzo – Redel Viola Reggio Calabria 74-81 (16-16, 19-21,16-16,18-16, 5-12)

Svincolati Milazzo: Salvatico 7, Malual 19, Quarta 11, Giambò 15, Lalic 12, Bolletta 3, Rimsa 4, Clement NE, Giannullo 0, Comin NE, Jasarevic NE, Scredi 3. Allenatore Priulla

Redel Viola Reggio Calabria: Idiaru 16, Ani 34, Paulinus 4, Simonetti 4, Fernandez 14, Mazza NE, Cessel 0, Donati 4, Pes NE, Ivanaj NE, Bangu 5. Allenatore Cadeo Arbitri: Daniele Barbagallo di Acireale (CT) e Federico Mameli di Augusta (SR).