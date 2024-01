Pallacanestro Viola, il gm Vita: “La Myenergy si sta strutturando per fare bene”

Il nuovo General Manager della Myenergy, Fortunato Vita, è stato ospite in collegamento all’interno della trasmissione televisiva ‘Momenti neroarancio’ in onda sulla Videotouring Tv ufficiale del Club. Ecco le sue impressioni dopo l’annuncio nelle ore appena trascorse.

“Ho vissuto e sto vivendo emozioni uniche. Un miscuglio di belle sensazioni che stanno seguendo alle ore dopo l’annuncio. Ho sentito parecchie persone che gravitano nel mondo del basket che volevano congratularsi per il mio riavvicinamento al mondo del basket e sono felice di poter ricoprire questo incarico”.

Gli obiettivi per questa stagione e per il futuro?

“Al di là del risultato quello che ho sempre professato durante i miei incontri con il Presidente Carmelo Laganà, che non smetterà mai di ringraziare per la passione e per come ha tentato di convincermi per collaborare insieme, è la strutturazione societaria. I risultati arriveranno successivamente: tocca avere un’organizzazione adeguata per potere far bene. Step by step, i risultati arriveranno senza mai fare passi indietro ma sempre avanti”.

La squadra?

“C’è fermento. Il Coach ed il Presidente hanno costruito un gruppo giovane ed amalgamato come piace a me. Vedo tanto entusiasmo e tanta aggregazione dentro e fuori dal campo.

Abbiamo tanto pubblico nonostante ci troviamo in una quarta categoria. La squadra sta vivendo la città. Le emozioni dei tifosi stimolano il gruppo per fare sempre di più. Quello che sto cercando di trasmettere è che, indipendentemente dalla categoria la Viola è un ‘brand’, un simbolo, noi dobbiamo ritornare ad essere ‘la stella del Sud’, com’era negli anni belli. Un punto di riferimento per la regione e non solo”.