Tonno Callipo, Mauceri: “Impegno e sacrificio per obiettivi importanti”

Sarà la Pallavolo Crotone a testare il dopo-Pasqua per la splendida Tonno Callipo, capolista da due settimane del girone più meridionale della B maschile, in compagnia di Aquila Bronte. Un percorso luminoso quello dei giallorossi di coach Lanci, che prima della sosta sono riusciti a staccare in vetta Corigliano, ora distante due punti.

Riflettori sul secondo derby di fila dopo quello col Lamezia, la Pallavolo Crotone occupa la penultima posizione con 13 punti, frutto di 4 vittorie e 17 sconfitte. Che, dunque, si giocherà contro la Tonno Callipo le residue speranze di una salvezza alquanto difficile.

Dal canto suo Paglialunga e compagni vorranno proseguire sulla strada intrapresa e consolidare una delle due posizioni di vetta, quelle che consentiranno la disputa dei play-off. Con Crotone sarà il primo degli ultimi cinque impegni che poi vedranno Corigliano e Santa Teresa Riva in trasferta, inframmezzate da Aquila Bronte e Sicily Messina al PalaValentia.

La capolista giallorossa sta confermando il giusto mix formato, oltrechè dai titolari che ovviamente giocano di più, anche da elementi impiegati di meno ma che quando chiamati in causa seppur per brevi rotazioni, si fanno trovare pronti. È il caso del poco più che diciottenne Sergio Mauceri, al secondo anno in maglia giallorossa: sovente coach Lanci gli ha riservato il cambio dai nove metri e lui risponde sempre mettendoci impegno ed abnegazione. Il tutto va nella direzione di un clima sereno e di uno spirito di squadra che rappresenta, sicuramente, una delle chiavi vincenti di questa stagione giallorossa. Per Mauceri due anni di importante esperienza a Vibo Valentia, e con lui analizziamo il cammino della Tonno Callipo in vista del derby a Crotone.

Allora Sergio, riprende il campionato dopo la sosta di Pasqua: che effetto fa stare in vetta alla classifica, ormai da due settimane di fila?

“È una bella sensazione, frutto del lavoro fatto finora. Però sappiamo che aprile sarà un mese impegnativo e dobbiamo mantenere alto il livello, dando il 100% in ogni allenamento.”

Domenica derby a Crotone: che gara sarà?

“Immagino una partita intensa e combattuta, come tutti i derby. Serviranno attenzione e determinazione per ottenere il miglior risultato possibile.”

A sorpresa, in queste ultime 5 gare, vi giocherete l’accesso ai play off: quale sarà la chiave vincente al cospetto di Aquila Bronte e Corigliano che sicuramente non molleranno?

“Saranno cinque partite fondamentali per prolungare la stagione. La chiave sarà la voglia di vincere tutte le partite, perché sappiamo che nessuno mollerà la presa e non ci verrà regalato nulla.”

Ormai ci avviamo a fine stagione: che esperienza stai vivendo alla Tonno Callipo in questa tua seconda stagione a Vibo?

“Molto bella. In questa seconda stagione mi sento cresciuto e il gruppo che si è formato è davvero unito e ricco di giovani. Lavorare insieme al palazzetto ogni giorno ci aiuta a crescere, sia a livello personale che di squadra.”

Quale squadra ti ha impressionato maggiormente?

“Ci sono state diverse squadre ben organizzate che ci hanno messo in difficoltà, si può dire che in generale il livello del campionato è stato alto. Noi però contro tutti abbiamo dimostrato di potercela giocare, ed anche le due sole sconfitte subìte confermato ciò.”

Cosa vi dite nello spogliatoio in vista di questo rush finale di campionato?

“Di affrontare una partita alla volta, lavorando con umiltà e consapevolezza. Seguiamo le indicazioni dei mister Lanci e Santacroce e cerchiamo di dare sempre il massimo, sapendo che con impegno e sacrificio possiamo raggiungere obiettivi importanti per ognuno di noi.”