Domotek, De Santis carica la squadra e la città: “Domenica vogliamo il PalaCalafiore pieno. Sognare si può

La serie di spareggio per la A2 si fa sempre più avvincente e combattuta. Dopo il ko in gara 3 sul campo di Reggio Emilia, la Domotek Volley è chiamata a una reazione immediata. Ne è convinto Saverio De Santis, libero e giocatore carismatico dei reggini, che analizza il momento della squadra e lancia un appello alla città in vista dello scontro decisivo di domenica prossima al PalaCalafiore.

La sconfitta in una giornata inedita come quella di Pasqua non ha spento l’entusiasmo del libero calabrese, che prova a fare chiarezza sullo stato d’animo del gruppo. “E’ una serie lunghissima fatta di cinque gare. Abbiamo perso due gare, è normale, Reggio Emilia è un grande avversario. Bisogna solo prendere atto di ciò che è andato bene e di ciò che non è andato bene. Lavoreremo in settimana per fare una bellissima partita domenica davanti al nostro meraviglioso pubblico”, esordisce De Santis. Secondo il libero della Domotek, il 3-0 subito in trasferta non racconta tutta la verità: “Il 3-0 lo vedo un po’ come un risultato bugiardo, non rispecchia assolutamente il valore che abbiamo messo in campo. Io questa settimana la affronto col mio sorriso di sempre, come se non fosse successo niente. Lavoriamo e domenica raccoglieremo i frutti”.

De Santis non nasconde che la sfida con Reggio Emilia è ormai una partita a scacchi, in cui i dettagli faranno la differenza. E per ribaltare il risultato, pesca dall’esperienza passata: “Io la vedo così: siamo sotto 2-1 nei set, come se fosse un’unica partita. Abbiamo già dimostrato in Coppa Italia Del Monte di Serie A3 che possiamo fare una bellissima rimonta. Nei momenti più difficili riusciamo a emergere, a dare il meglio di noi nelle sofferenze”. E sul sogno nel rush finale di campionato, il libero sorride e si ferma: “Non lo dico per scaramanzia… però si può sognare in grande”.

L’appello più sentito arriva alla fine, quando De Santis ringrazia i sostenitori che non hanno abbandonato la squadra nemmeno a Pasqua e invita tutta la città a riempire il palazzetto: “Voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito a Reggio Emilia in un giorno di Pasqua.Non è una cosa uguale. È stato bellissimo vederli accanto a noi. Mi aspetto un PalaCalafiore pieno, caloroso. Ci servirà il settimo uomo in campo per vincere e per tornare un’altra volta a Reggio Emilia per gara 5”. Un invito esteso a tutti, anche ai non addetti ai lavori: “Invitiamo tutte le squadre di Pallavolo, tutte le società, tutti gli appassionati e anche chi non lo è. Vedere la pallavolo in televisione non è come viverla dal vivo, soprattutto a questi livelli. Chi viene domenica non se ne pentirà”.