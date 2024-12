Sabato Smile Cosenza Pallanuoto contro Trieste

“Il match con Trieste sarà senza dubbio difficile perché ci metterà di fronte ad una squadra costruita per obiettivi importanti e per centrare successi. Noi abbiamo dimostrato di essere un gruppo che ha grande forza di volontà e scende in vasca per dare sempre la caccia al risultato, e la classifica lo dimostra in pieno”. Luisa Pirillo è la storica dirigente della squadra cosentina. È lei a presentare il prossimo match per il campionato di Serie A1 pallanuoto femminile. Appuntamento sabato 21 dicembre ore 14, piscina comunale di Cosenza.

“Ci aspettiamo una gara in cui Trieste cercherà i 3 punti e dovremo affrontarle con attenzione e con quello spirito che contro squadre di alto livello ci ha permesso di restare in partita e di mostrare le nostre qualità. Sono certa che sarà uno scontro intenso, vivace, interessante dal punto di vista tattico, ma sono ancora più sicura che daremo tutto per cercare un risultato importante e per regalare gioie ad un pubblico pronto sempre a seguirci in maniera massiccia e calorosa”, le sue parole pregara.

Arbitri dell’incontro sono stati designati Antonio Guarracino e Stefano Alfi.

La partita può essere seguita anche sui canali social ufficiali della società Aqa.