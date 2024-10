Tutto pronto per lo storico esordio della OmiFer Palmi in serie A2

Al via il campionato di Serie A2 di pallavolo maschile per la matricola OmiFer Palmi che attende il suo storico esordio domenica alle ore 18 contro una delle corazzate del torneo: la Cosedil Aci Castello.

Tutti al PalaSurace: è l’appello della società a sostenere i propri beniamini in questa storica avventura che attende la Franco Tigano. Si parte dalle mura amiche del PalaSurace che dovrà diventare un fortino infuocato e trasformarsi nel “settimo uomo” in campo.

La dirigenza della OmiFer Palmi guidata dal patron Pino Carbone ha lavorato intensamente sul mercato per costruire una squadra competitiva. Tra conferme importanti e nuovi innesti, l’allenatore Andrea Radici si ritrova con un gruppo equilibrato fatto di esperienza e gioventù.

Ad analizzare questo storico esordio è il capitano Carmelo Gitto: «Finalmente arriva la prima gara di campionato che tanto attendevamo. Abbiamo lavorato duramente per farci trovare pronti. Sono stati due mesi intensi di preparazione e nelle ultime settimane ci stiamo concentrando maggiormente sulle caratteristiche del nostro gioco».

L’avversario è di quelli tosti ma anche le motivazioni saranno alle stelle: «Sappiamo che affronteremo Catania, che è una delle corazzate di questo campionato ma noi dobbiamo fare il nostro gioco senza farci intimorire. Esordiamo in casa per la prima volta in questo torneo di serie A2 e siamo determinati a fare bene davanti al nostro pubblico. Lotteremo per conquistare più punti possibili provando a vincere la partita. Dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti difficili del match, che sicuramente ci saranno, dobbiamo essere tranquilli e bravi a ripartire subito eliminando l’errore e andando a conquistare il punto successivo».

I precedenti tra le due squadre sono 7 con un leggerissimo vantaggio per i padroni di casa: 4 successi per la OmiFer Palmi e 3 per la Cosedil Acicastello.

Non ci sono ex tra le due compagini.

A caccia di record:

Felipe Benavidez – 10 attacchi vincenti ai 200

Klistan Lawrence – 13 attacchi vincenti ai 400

Cristian Iovieno – 23 punti ai 100

Carmelo Gitto – 3 battute vincenti ai 100

Peppino Carbone – 30 attacchi vincenti ai 400

Francesco Corrado – 37 punti ai 2000, 5 battute vincenti ai 100, 1 muri vincenti ai 200

Gianluca Concolino – 9 punti ai 100