Volley Reghion, sabato big-match al PalaColor con la capolista Modica

Dopo aver ritrovato il gusto della vittoria, per la Volley Reghion è arrivato il momento di testare le proprie forze contro la capolista Modica. Servirà essere più forti del pronostico e della sfortuna, ma il sestetto di Cesare Pellegrino vuole giocarsi tutte le carte a sua disposizione. Dall’infermeria non giungono buone notizie e, come per il match di Catania contro l’ultima in classifica, bisognerà fare di necessità virtù. Mai come per questa sfida serve chiamare a raccolta il pubblico di Reggo Calabria: sulla carta il match è di quelli proibitivi, serve provare ad usare tutte le forze a disposizione per ridurre il gap, e in passato il supporto del pubblico è stato decisivo in più di un’occasione. Si torna a giocare di sabato, al PalaColor il primo pallone verrà giocato a partire dalle ore 19.00. A dirigere la contesa i signori Carmelo Fioria e Eleonora Morabito. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook della Reghion, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.