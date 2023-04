Volley Reghion, avanti tutta con la Fidelis Torretta per chiudere la “pratica B2”

Alla Volley Reghion manca un solo punto per conquistare la matematica salvezza. Nel derby contro la Fidelis Torretta KR basterà vincere due set per garantirsi almeno il diritto di giocarsi il tie-break e per conquistare definitivamente il pass per un altro anno in serie B2, il terzo consecutivo. Si giocherà sabato pomeriggio al PalaColor di Pellaro e, quasi in contemporanea, si giocherà un altro match importante, quello della BricoCity, quart’ultima in classifica, che ospiterà sul proprio rettangolo di gioco il fanalino di coda Planet Strano Light. Il distacco tra le reggine e la BricoCity è di quattordici punti e la permanenza potrà arrivare anche in caso di sconfitta qualora le siciliane non riuscissero ad ottenere l’intera posta in palio. Quella del 15 aprile sarà la penultima partita interna della stagione. La Reghion saluterà il proprio pubblico nel match valevole per la penultima di campionato, tra due weekend, quando verrà affrontata la Stefanese Volley. L’incontro con la Fidelis Torretta avrà inizio alle ore 18.30, la coppia arbitrale designata è composta da Claudia Durante e Elena Morello. Come di consueto, la partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook ufficiale della Reghion ed in differita su Reggio TV, canale 77 del digitale terrestre, con telecronaca affidata ad Alessandro Marcianò.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina facebook ed il profilo instagram “Volley Reghion”.