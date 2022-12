Pallavolo C Maschile: sesta vittoria consecutiva per la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley

Con la vittoria di sabato sulla Scuola Volley Paola per 3-0 con i parziali di 25/20 – 25/14 – 25/13, la Kermes & Altaflex Catanzaro Volley ottiene altri 3 punti consolidando la terza posizione in classifica generale alla pari con il San Giovanni in Fiore.

Una prestazione di alto livello per i ragazzi di coach Della Torre, su ritmi elevati, con pochi errori che hanno consentito una netta vittoria sugli avversari.

Giallorossi in campo con la diagonale palleggiatore/opposto Colacino e Piazza, centrali capitan Citriniti e Prudente, bande Leone e Simone, Giglio nel ruolo di libero.

Ora pausa per le feste natalizie, si tornerà in campo dopo l’Epifania con il big match proprio contro la Boschiva Volley San Giovanni in Fiore tra le mura amiche del PalaEvent.

