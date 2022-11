Pallavolo B2, in scena il derby della provincia tra Volley Reghion e Sensation Gioiosa

Questo pomeriggio alle ore 18.00 la Volley Reghion affronterà la seconda trasferta consecutiva. Ma se quella di una settimana fa poteva essere classificata come una delle trasferte più lontane, quella odierna rientra tra le più difficili. Davanti ci sarà la capolista Sensation Gioiosa, sestetto che ha iniziato il campionato conquistando cinque vittorie in altrettante partite. Se il pronostico del derby è inevitabilmente a favore delle padrone di casa, la Volley Reghion non ha nulla da perdere e proverà in tutti i modi a fare lo sgambetto alla prima forza del torneo. Coach Pellegrino ha la rosa al completo e potrà disporre del suo miglior sestetto. Dal test di questo pomeriggio, emergeranno elementi molto importanti in vista delle prossime gare. La speranza è quella di vedere una Reghion pronta per affrontare i prossimi incontri, fondamentali per la corsa verso la salvezza. Contro Saracena Cassiopea, Bricocity e Logos Ardens ci sono in palio nove punti che, se conquistati, cambieranno la classifica della formazione reggina e daranno fiducia ad una compagine che, fin qui, ha conquistato meno di quanto dimostrato.