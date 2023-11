Sede universitaria a Vibo Valentia: Pilegi (Liberamente Progressisti) chiede un Consiglio comunale aperto

Un’istanza per la convocazione di un Consiglio comunale aperto, sul tema “Istituzione sede universitaria a Vibo Valentia”, è stata presentata, su iniziativa della consigliere comunale Loredana Pilegi (del movimento Liberamente progressisti che fa capo al consigliere regionale Antonio Lo Schiavo), nella giornata odierna al presidente del Consiglio comunale di Vibo Valentia. L’istanza, sottoscritta da un totale di 11 consiglieri comunali, nasce sulla scorta del dibattito innescatosi sulla redistribuzione dell’offerta universitaria regionale che, attualmente, vede esclusa la città di Vibo Valentia. Non a caso il testo recita: “I sottoscritti consiglieri comunali, considerata l’attualità e l’urgenza del tema sopra detto, nonché considerata la discussione in atto coinvolgente tutti i capoluoghi calabresi, ad esclusione di Vibo Valentia, sull’istituzione di sedi universitarie e nuovi corsi di laurea, ritengono opportuno e chiedono alla S. V. Ill.ma di convocare con urgenza, e in forma aperta alla partecipazione dei rappresentanti istituzionali nazionali, regionali e locali, nonché degli Atenei calabresi, il Consiglio comunale, al fine di discutere il suddetto argomento”.