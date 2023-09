Tropea, al via la tre giorni sulla Cipolla rossa

“Non possiamo che plaudire a questo evento, La Tropea Experience che mette al centro la Cipolla Rossa, tra i marcatori identitari più importanti della nostra regione e una città, Tropea, che è un autentico modello di sviluppo. Il Consorzio è stato capace di tutelare e allo stesso tempo promuovere la combinazione prodotto – territorio. Bisogna guardare a questo esempio per costruire consapevolezze. Fino ad oggi siamo stati bravi agricoltori e produttori; meno bravi a venderci all’estero”.

È stato, questo, uno dei passaggi dell’intervento dell’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo intervenuto in video collegamento nel corso del panel sul tema Comunicare il territorio. Tropea e la cipolla rossa un connubio perfetto che ha aperto ufficialmente la serie di incontri previsti a Palazzo Santa Chiara per la tre giorni del Festival della Cipolla Rossa.

Coordinati da Carlo Spinelli, coordinatore editoriale di Italiasquisita, si sono confrontati sul tema, il Primo Cittadino Giovanni Macrì, il Presidente Consorzio Cipolla Rossa Calabria IGP Giuseppe Laria, il direttore delle Relazioni Istituzionali e Centro Studi Touring Club Italiano Massimiliano Vavassori, il direttore marketing e comunicazione Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP Daniele Cipollina, la giornalista del Corriere della Sera Roberta Schira e la Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico Roberta Garibaldi che, coordinatrice del Rapporto Turismo Enogastronomico e Sostenibilità ha evidenziato quale sia il profilo del turista di oggi, attento all’ambiente e alle esperienze e, dall’altro lato, la necessità da parte delle destinazioni di garantire servizi: dalle infrastrutture alla digitalizzazione fino alle figure professionali dedicate come, per esempio, le guide enogastronomiche.

Nel pomeriggio di oggi (venerdì 22) si sono alternati ai fornelli allestiti in Piazza Cannone gli chef partecipanti al contest La Tropea Experience, lo chef Enzo Barbieri con il Villaggio Gastronomico, il cooking show a 4 mani con gli chef Pierluigi Vacca e Luigi Quintieri, quello con gli chef Celestino Drago e Antonino Esposito e a chiudere, lo Chef Enzo Barbieri con Ercole Villirillo.

Domani, sabato 23, il programma de La Tropea Experience partirà alle ore 10 da Palazzo Santa Chiara con la presentazione del libro GLI ANELLI PIÙ PREZIOSI DI CALABRIA. Coordinati da Marco Di Buono, conduttore televisivo e volto di Camper in Viaggio in onda su Rai Uno, interverranno Domenicantonio Galatà, Presidente Associazione Nutrizionisti in Cucina; Giovanni Macrì, Sindaco di Tropea; il Presidente e il Direttore marketing e comunicazione del Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, Giuseppe Laria e Daniele Cipollina; lo chef Igles Corelli, Ambasciatore della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP; l’editore Florindo Rubbettino; Carlo Spinelli, coordinatore editoriale ItaliaSquisita; lo chef Enzo Barbieri, Ambasciatore della cucina calabrese nel mondo; la giornalista del Corriere della Sera, Roberta Schira e la Presidente dell’Associazione italiana del Turismo enogastronomico, Roberta Garibaldi.

Alle ore 11, sempre a Palazzo Santa Chiara, si parlerà di CUCINA MEDITERRANEA SALUTARE E SOSTENIBILE. Interverranno Carmelo Muscarella, docente di biologia vegetale presso il dipartimento di Agricoltura dell’università Mediterranea di Reggio Calabria; Maria Fiorella Greco, Tecnico specializzato nel Settore Agroalimentare; Antonio Alvaro, Presidente del Flag dello Stretto; Alberto Lupini, Direttore Italia a Tavola; Simone Saturnino, Agronomo e fnzionario ARSAC; Marcello Pagano, responsabile di Misura dei FLAGs Calabresi; Francesco Pisano, responsabile Misura 5.68 FEAMP Settore 5 – Fitosanitario, Caccia, Pesca; Maurizio Iorfida, Dirigente del Settore 5 – Fitosanitario, Caccia, Pesca – FEAMPA – Punti di entrata Porto di Gioia Tauro e Corigliano-Rossano; Giacomo Giovinazzo, Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione; concluderà i lavori l’assessore all’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione, Gianluca Gallo. I lavori saranno moderati dal presidente di AINC, Domenicoantonio Galatà Cucina mediterranea salutare e sostenibile.

La giornata di approfondimenti si chiuderà alle ore 16, ancora a Palazzo Santa Chiara, con la conferenze di presentazione del libro ALLA RICERCA DEL CIBO PERDUTO. Introdotti dal responsabile della Comunicazione strategica del Comune di Tropea, Lenin Montesanto, dialogheranno con gli autori del libro, Pietro Ardito e Manuelita Iacopetta, il Sindaco di Tropea, Giovanni Macrì; Giuseppe Laria, Presidente del Consorzio Cipolla Rossa Calabria IGP; lo chef Igles Corelli, Ambasciatore della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP; lo chef Enzo Barbieri, Ambasciatore della cucina calabrese nel mondo.

Da non perdere, nel pomeriggio i COOKING SHOW in Piazza Cannone, in quella che sarà la celebrazione dei fornelli per la Cipolla Rossa. Su tutti l’appuntamento con gli chef Cristiano Tomei, alle ore 16, Francesco Mazzei, alle ore 17, Celestino Drago, alle ore 19 e Igles Corelli, alle ore 20.