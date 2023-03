Turismo Tropea, il sindaco Macrì: “Serve strategia di medio-lungo termine”

La grande e vera sfida glocale delle destinazioni turistiche a tutti i livelli, locale regionale e nazionale, si misura sulla capacità delle classi dirigenti di volere e sapere raccogliere, analizzare ed utilizzare dati e percezioni, prima, durante e dopo qualsiasi campagna di marketing e di posizionamento sui diversi mercati. Non può avere alcuna efficacia misurabile e duratura un qualsiasi evento sedicente turistico, tanto più una campagna ad hoc o la stessa partecipazione ad eventi fieristici ad esempio, in assenza di numeri, analisi dei target e degli scenari su cui confrontarsi e proporsi rispetto alle diverse domande di turismi su scala internazionale. Sui turismi non si può più improvvisare o muoversi alla giornata. Servono strategie di medio e lungo periodo.

È, questo – dichiara il Sindaco Giovanni Macrì – il metodo di progettazione che consideriamo irrinunciabile sin dal nostro insediamento. Lo condividiamo del resto con tutta la rete degli operatori commerciali, imprenditoriali e turistici ai quali siamo grati per la sinergia. E su questo binario privilegiato – precisa – che è di misurazione costante e che continua a portarci anno dopo anno risultati superiori anche alle nostre aspettative, continueremo a confrontarci anche con esperti territoriali, regionali e nazionali, per continuare ad esportare nel mondo non solo l’esperienza Tropea ma un modello replicabile per altri territori ed altre istituzioni.

Ecco perché – sottolinea il Primo Cittadino – ci sentiamo e saremo co-protagonisti anche dell’ottava edizione dell’Hospitality Rest@rt – Tropea 2023, promosso da ASALT (Associazione Albergatori Tropea) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, in programma per giovedì 30 marzo a Tropea. L’auspicio è che questa opportunità – sottolinea – possa essere colta da tutti gli operatori.

Migliorare l’accesso ai dati previsionali per l’ottimizzazione dei ricavi e la gestione delle risorse territoriali. Dal Food & Beverage al front e Back Office, dal settore travel all’hospitality tech, la tecnologia e l’innovazione a servizio del settore turismo. Sono, questi, alcuni dei temi che saranno trattati nel corso dell’evento che sarà ospitato dal Tropis Hotel di contrada Fontana Nuova.

Rivolto a tutti i professionisti dell’ospitalità, l’evento è gratuito e riservato ad un numero limitato di partecipanti che dovranno registrarsi obbligatoriamente su hospitalityrestart.com.

IL PROGRAMMA. Dalle ore 9,30 alle ore 10 Salvatore Ballone di Expedia Group parlerà di analisi dei trends e strumenti per la ripartenza della destinazione Calabria. A seguire, dalle 10 alle 10,30 Ugo Albanesi (Passpartout) si concentrerà su Strumenti e strategie per far crescere l’efficienza della tua struttura ricettiva.

Nella mezzora successiva, dalle 10,30 alle ore 11, Lybra Zucchetti con Stefano Sciamanna, spiegherà come sfruttare i dati previsionali della Calabria per aumentare i ricavi dell’hotel. Rateizzare in maniera semplice e sicura: l’integrazione tra BeSafe Pay e Scalapay. È, questo, il tema sul quale interverranno Letizia Scandelli e Francesco Gazzola di Besafe Group. Per Vuit, Stefano Montagna interverrà, dalle ore 12 alle ore 12,30 su 4yourstrategy: le 4 chiavi di successo per programmare la tua strategia vincente. Chiuderanno la serie di interventi, dalle ore 12,30 alle ore 13 Simona Ali e Dante Gallo per Booking, su nuove tendenze di viaggio: come la tua struttura può aumentare le prestazioni nello scenario reale.