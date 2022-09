Tropea, l’arte per condividere le bellezze del borgo: dal 5 settembre mostre e performance

Promuovere il talento ed il linguaggio del teatro facendo del patrimonio dei beni culturali e dei luoghi simbolo del borgo, il palcoscenico naturale dove condividere la bellezza dell’arte. È l’obiettivo di Teatro d’Amare, il festival di teatro contemporaneo giunto alla sua sesta edizione al via da lunedì 5 settembre con 4 eventi, mostre e performance.

È quanto fa sapere il Sindaco Giovanni Macrì complimentandosi con l’Associazione LABOART per la qualità delle proposte messe insieme anche per questa nuova edizione, destinata a stimolare riflessioni intorno alle virtù ed ai vizi della contemporaneità.

Si parte lunedì 5 alle ore 19,30 dal Giardino del Museo Diocesano con la performance di danza LANGELO portata in scena da Alessandra Cristiani.

Arturo non è uno spettacolo, bensì un accadimento. Laura e Niccolò fanno i conti con la perdita dei rispettivi padri. Arturo diventa la forma della loro memoria, in cui i racconti e gli aneddoti si trasformano in pezzo di un grande puzzle. – È, questa, in sintesi, la trama dello spettacolo teatrale che sabato 10, il binomio artistico Nardinocchi – Matcovich porterà in scena alle ore 20 e alle ore 22,15 nella Cappella dei Nobili.

I fratelli Carchini di Laoart domenica 11, nel Giardino del Museo Diocesano daranno vita ad AMANDA – colei che deve essere amata, una surreale storia d’amore tra una donna ed il suo disturbo. Amanda soffre di acufene, un disturbo dell’ascolto. Acufene diventa personaggio e invade il cerchio di solitudine di Amanda, provandone a determinare il pensiero e le azioni.

TIRESIAS è il veggente che sa ciò che andrebbe fatto. Ascoltarlo fa paura. Quando i suoi occhi smettono di vedere iniziano a leggere il futuro. Tiresia è tramite tra l’umano e il divino, vive nelle piccole cose. Le sue tante e sfrontate vite sorpassano le regole sessuali e la gerarchia del tempo. – A vestirne i panni sarà lunedì 12, Giorgina Pi di Bluemotion. L’evento si terrà alle ore 21,30 al Teatro del Porto.