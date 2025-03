“Stop bullying! Connettiamoci con il rispetto” in scena all’IC “Catanoso-De Gasperi-S.Sperato-Cardeto” di Reggio Calabria

Comprendere, ridurre e contrastare, le parole chiave per sensibilizzare la comunità educante sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, oggi in rapida ascesa, e fornire strumenti concreti per combattere queste problematiche, tessendo con professionisti ed esperti del settore un dialogo costruttivo. Questo l’intento perseguito con “Stop bullying! Connettiamoci con rispetto”, l’evento promosso dall’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto”, il prossimo 7 marzo, nell’Auditorium “De Gasperi”, sito in via Reggio Campi II tronco, n. 164, dalle ore 16,00 alle 17,30. L’iniziativa, rivolta a genitori e studenti della Città dello Stretto, costituirà un’occasione preziosa per sviscerare le dinamiche di fenomeni e situazioni difficili, che spesso avvengono nel silenzio e di fronte alle quali è ancora diffuso un atteggiamento di generale indifferenza. A fare gli onori di casa sarà il Dirigente scolastico Prof. Marco Geria, seguiranno gli interventi del Capitano dei Carabinieri di Reggio Calabria, Dott. Francesco Severi, dell’Avvocato Antonino Polimeni, specializzato in diritto di Internet e Presidente di Digital for Children, della Psicologa Clinica e Psicoterapeuta Giusy Casile e del Centro Operativo sicurezza Cibernetica – Polizia Postale “Calabria”. Modererà l’evento Vincenzo Comi, giornalista e direttore responsabile di Citynow. Una tavola rotonda per riflettere e istituire una rete di prevenzione, in un’ottica di corresponsabilità condivisa, consapevoli che ognuno può offrire il proprio prezioso contributo in nome di una battaglia comune. Per info e prenotazioni, fino a esaurimento posti, è possibile mandare una email a roda.nicolina@iccatanosodegasperi.edu.it