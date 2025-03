Reggio Capitale della Cultura 2027, il presidente Marra: “Opportunità irripetibile. Cifra di quanto la nostra storia sia in grado di proiettarci nel futuro”

“A distanza di pochi giorni dall’audizione al Ministero della Cultura, del progetto ‘Cuore Mediterraneo’, con il quale la nostra città si candida a divenire la Capitale della Cultura per il 2027, è forte l’eco che arriva in riva allo Stretto” – con queste parole il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra, rivive i momenti della presentazione tenutasi a Roma il 26 febbraio scorso.

“E’ oggettivo pensare – sostiene Marra – sulla scorta di tutti i dossier proposti, che quello da battere, sia quello di Reggio Calabria. La giuria esaminatrice, affascinata e, per lunghi tratti, conquistata dalle immagini, dagli interventi degli illustri ambasciatori reggini e dalla narrazione di una tradizione millenaria, forgiata da cultura e storia, ha ‘tradito’ una certa emozione nell’ascoltare la presentazione del nostro Sindaco. Una consegna ai giurati, quella del Sindaco, accompagnata da sviscerato amore e autentica passione, che ha ribadito che la nostra città da secoli si affida alla cultura per la sua crescita economica e l’idea che il patrimonio culturale sia la base stessa dello sviluppo, è la cifra di quanto la nostra storia, sia in grado di proiettarci nel futuro”.

“Il risultato positivo di questa candidatura – è convinto il Presidente del Consiglio – decreterebbe un’iniezione di fiducia e di dinamismo economico, che ci consentirebbe di sostenere le attività culturali e turistiche, all’interno di una promozione strutturale del brand ‘Capitale italiana della cultura’ in grado di attrarre turisti e visitatori che sceglierebbero Reggio come meta di destinazione e non di transito. Occasione irripetibile dunque, per la nostra città, la quale, ancora una volta, ha deciso di puntare sulla sua vocazione di bellezza, e di accoglienza, su un mai sbiadito rapporto tra il Mediterraneo e il suo patrimonio paesaggistico, storico e culturale, e soprattutto sulla relazione ininterrotta tra vite, esperienze, arti, tradizioni e memoria. Una storia che si ripete, non condizionata dal tempo che passa, e che non rinuncia a quell’espressione di contaminazione di culture, motore di evoluzione e sviluppo. Buona fortuna Reggio!