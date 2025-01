“Custodire l’Ambiente”: incontro il 15 gennaio a Siderno

Il presente e il futuro dell’umanità richiede una coscienza ecologica che vigili nella custodia e nella cura dell’ambiente. È sempre più urgente confrontarsi con un’etica della terra con al centro la custodia del creato.

È questo, in sintesi, l’obiettivo dell’incontro sul tema “Custodire l’Ambiente” che si terrà il 15 gennaio 2025 con inizio alle ore 9.30 presso l’Aula Magna del Polo Tecnico Professionale “Marconi-Ipsia Art-Zanotti”, Viale Sasso Marconi, Siderno.

«Lo scopo della giornata è quello di aumentare in tutti noi la consapevolezza sull’importanza dei comportamenti virtuosi in campo ambientale, discutendo sulle criticità che ci sono nel settore ambientale, ponendo in rilievo la necessità di difendere le nostre sorgenti di acqua, i nostri fiumi, i litorali della Locride, riqualificare le fiumare che sono utilizzate come delle discariche fuori controllo», ha dichiarato il dott. Salvatore Varone, particolarmente sensibile sul tema ambientale, “In ascolto al Comandamento di Dio di custodire l’Ambiente”, che ha organizzato l’incontro con la collaborazione di Guerino Albanese, con il supporto di numerose associazioni del territorio, in particolare del Lions Club di Siderno, che prevede un’intensa giornata di confronto alla presenza degli studenti del Polo Tecnico Professionale, guidato dal dirigente scolastico prof. Gaetano Pedullà.

Il programma della giornata prevede l’introduzione ai lavori a cura del dott. Salvatore Varone. Dopo l’accoglienza da parte del dirigente scolastico prof. Gaetano Pedullà, seguiranno i saluti del Sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni e gli interventi del rappresentante dell’Associazione dei Comuni della Locride, Giorgio Imperitura, dell’oncologo prof. Mario Mesiti, del Pastore Evangelico Giuseppe Imperitura, del Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Mons. Francesco Oliva, il Procuratore della Repubblica di Locri Giuseppe Casciaro.

Dopo gli interventi programmati seguirà un momento di riflessione da parte delle diverse autorità, associazioni e studenti.