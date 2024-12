Tombolata di solidarietà a Santo Stefano in Aspromonte

“Non importa quanto si dà ma quanto amore si mette nel donare”. In questa frase di Madre Teresa di Calcutta c’è tutto il senso del donare agli altri: un sentimento profondo che arricchisce la vita di ognuno di noi .

Con questo aforisma , la presidente Francesca Pintomalli a nome del consiglio direttivo e di tutti i volontari CRI -di Vallata del Gallico , ESPRIME UN PROFONDO RINGRAZIAMENTO a tutta la comunità di Santo Stefano in Aspromonte per aver aderito all’iniziativa solidale “Tombolata di Natale per tutta la comunità ” organizzata e promossa dalla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire nella persona di Don Vincenzo Attisano e dall’instancabile gruppo giovanile .

Protagonisti indiscussi della tombolata i bimbi del Catechismo che hanno allietato l’evento e la presenza dei numerosi cittadini .

L’intero ricavato sarà destinato all’acquisto diretto di presidi da destinare alla CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI VALLATA DEL GALLICO.

<<Il nostro comitato CRI ,operante sin dal 2012 sull’intera Area dello Stretto con servizi di assistenza sanitaria ,sociale e in emergenza , attraverso i suoi “angeli rossi” porta avanti la sua mission con passione e determinazione ponendo al primo posto ” i bisogni della persona ” .

Il volontariato contraddistingue oramai da oltre un decennio il comprensorio stefanito.

I risultati , le risposte della comunità e la collaborazione tra le diverse associazioni ed enti sono la prova di quanto possa far star bene donarsi all’altro . >>