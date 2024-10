37 alunni del Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria coinvolti nel programma Erasmus+

Il Liceo Classico Tommaso Campanella prosegue il suo iter di innovazione e internazionalizzazione dei percorsi formativi, con l’obiettivo di offrire agli studenti opportunità educative di ampio respiro. In questo contesto, 37 alunni del liceo saranno coinvolti a breve nel programma Erasmus+, che permetterà loro di vivere un’esperienza di soggiorno studio della durata di due settimane in Irlanda, Spagna e Portogallo.

Grazie a questo programma, gli studenti potranno approfondire lo studio della lingua inglese e spagnola, immersi in contesti culturali e linguistici autentici. Il soggiorno studio sarà completamente gratuito e darà la possibilità ai partecipanti di sviluppare non solo competenze linguistiche, ma anche importanti soft skills, quali la capacità di lavorare in team, l’adattabilità e la sensibilità interculturale.

L’adesione al programma Erasmus+, assoluta novità per il Campanella, rappresenta uno dei numerosi passi che il Liceo sta compiendo nell’ambito del processo di rinnovamento del suo curricolo, che oggi prevede anche la presenza di conversatori madrelingua inglesi all’interno delle classi, per garantire un approccio pratico e diretto all’apprendimento delle lingue straniere.

Inoltre, il liceo promuove stage estivi in paesi anglofoni e progetti interculturali in Europa, allo scopo di offrire ai propri studenti una formazione che superi i confini nazionali e li prepari a essere cittadini consapevoli e competenti in un contesto globale.

Il Liceo Classico Tommaso Campanella si conferma così come una scuola all’avanguardia, capace di coniugare la tradizione umanistica con una visione moderna e internazionale dell’istruzione.