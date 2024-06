Locride, il mito Harley-Davidson arriva per la prima volta in Calabria grazie a “Therun – Free Run 2024”: dal 28 al 30 giugno

“Mettere passione in tutto ciò che si fa” è il motto di Harley-Davidson, il mito americano, il sogno, la libertà. Con 120 anni di storia fatta di passione, evoluzione e rivoluzione, per la prima volta l’iconico marchio Harley-Davidson farà il suo ingresso trionfale nella Locride.

I rombi delle leggendarie custom bike americane risuoneranno lungo le strade, attirando appassionati da tutta Italia pronti a sfoggiare i loro potenti bolidi. Questo evento straordinario è reso possibile grazie all’Associazione AsproMunti Free Chapter HOG, presieduta da Antonio Tallarida e diretta da Ninni Bruzzese, che organizza la manifestazione “Therun – Free Run 2024”.

Dal 28 al 30 giugno, l’hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica ospiterà circa 350 motociclisti del movimento internazionale Free Chapter, un raduno che coinvolgerà 38 gruppi provenienti da tutta Italia.

Cosa sono i Free Chapter e gli HOG?

I Free Chapter sono gruppi di motociclisti appassionati di Harley-Davidson che operano in maniera indipendente, senza affiliarsi direttamente ai club ufficiali. Questo permette loro una maggiore libertà nell’organizzazione di eventi e raduni, mantenendo comunque vivo lo spirito di comunità e passione per le motociclette.

Gli HOG (Harley Owners Group) sono invece i club ufficiali riconosciuti dalla Harley-Davidson. Fondato nel 1983, l’HOG è nato per offrire ai possessori di Harley-Davidson un’opportunità di connettersi, condividere esperienze e partecipare a eventi esclusivi. Con oltre un milione di membri in tutto il mondo, è uno dei più grandi club motociclistici esistenti.

Harley-Davidson: Un Mito Senza Tempo

Fondata nel 1903 a Milwaukee, Wisconsin, Harley-Davidson è diventata sin da subito un’icona del motociclismo e della cultura americana. Le moto Harley-Davidson sono conosciute per il loro design unico, la robustezza e il caratteristico rumore del motore. Le Harley sono simboli di libertà e ribellione, spesso associate a viaggi epici lungo le strade aperte.

Le motociclette Harley-Davidson sono molto più di semplici mezzi di trasporto; rappresentano uno stile di vita. Ogni modello, dalle classiche Softail alle Touring ultra moderne, è costruito con precisione e attenzione ai dettagli, pensato per offrire un’esperienza di guida incomparabile.

Un Evento da Non Perdere

L’evento “Therun – Free Run 2024” non sarà solo un raduno di motociclisti, ma un’esperienza da vivere tra piccole realtà e tantissimi sapori. La costa dei Gelsomini, la Magna Grecia, il borgo incantato di Gerace, il Parco d’Aspromonte, Riace, la culla dei Bronzi, e la Cattolica di Stilo saranno le tappe di un tour da favola per scoprire una Calabria ancora inedita e selvaggia.

La Locride, con le sue bellezze naturali e storiche, offrirà ai partecipanti un panorama mozzafiato e una cultura ricca di tradizioni. Sarà un’opportunità unica per esplorare questa regione e connettersi con altri appassionati di Harley-Davidson in un’atmosfera di cameratismo e passione condivisa.

Non resta che aspettare il rombo dei motori e vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore della Calabria, dove il mito Harley-Davidson incontrerà la storia e la natura incontaminata.