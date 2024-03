Mostra “Castelli e Chiese di Calabria e Basilicata”. Le preziose miniature della Fondazione Carical al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Sarà la prestigiosa sede del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ad ospitare la mostra itinerante “Castelli e Chiese di Calabria e di Basilicata”.

Dopo Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Lamezia Terme, da martedì 26 marzo le miniature di proprietà della Fondazione, realizzate dal Maestro Domenico Chiarella per la Calabria e dal Maestro Franco Artese per la Basilicata, saranno a disposizione dei visitatori e, soprattutto, delle scolaresche che potranno ammirarne la bellezza e conoscere più da vicino una parte dell’immenso patrimonio artistico e architettonico delle due regioni; venti preziosi manufatti che riproducono fedelmente alcuni tra i più importanti monumenti del territorio calabrese e lucano, come il Castello di Reggio Calabria, la Cattolica e il Castello di Stilo, la Cattedrale di Gerace e le monumentali Certosa di Serra San Bruno e Chiesa rupestre di San Pietro in Barisano di Matera.

Alle ore 10.00 il Presidente della Fondazione Carical, Giovanni Pensabene, il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e il Direttore del Museo Archeologico Nazionale, Fabrizio Sudano, taglieranno il nastro inaugurale dell’evento espositivo che si inserisce in un più ampio accordo di collaborazione tra la Fondazione e il MArRC, per la realizzazione di progetti condivisi di valorizzazione, promozione e comunicazione culturale.

Il MArRC è aperto dal martedì alla domenica (lunedì chiuso), con orario continuato dalle ore 9:00 alle 20:00, ultimo ingresso ore 19:30. Fino ai 18 anni l’ingresso è sempre gratuito. Tutte le info su www.museoarcheologicoreggiocalabria.it

Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura consultabili online, con possibilità di prenotazione per singoli e gruppi. Prenotazioni, servizi aggiuntivi e biglietteria sono gestiti da Coopculture. Per prenotare la visita: 0639967600 (attivo lun-dom 9-18), per info e prenotazioni settore Didattica/Scuole: 0639967600 e edu@coopculture.it; per prenotazioni Gruppi: 06 39967600 e tour@coopculture.it