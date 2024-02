Reggio Calabria: il progetto “Stargate: un portale di confronto” si avvia alla fase operativa

Prevede un percorso formativo nelle scuole dell’Area Grecanica e ha come obiettivo la creazione di un luogo fisico dove i giovani potranno incontrarsi, confrontarsi con i coetanei europei e progettare il loro futuro.

Il progetto sarà presentato ufficialmente lunedì 26 febbraio (inizio previsto ore 10), nei locali dell’Access point di Roghudi, in provincia di Reggio Calabria.

L’iniziativa, promossa dal Centro Reggino di Solidarietà – Ce.Re.So OdV, è sostenuta da Intesa Sanpaolo attraverso il Programma Formula

in collaborazione con Fondazione CESVI.

Questo il programma dell’evento di partenza: saluti istituzionali in apertura e a seguire gli interventi di Maria Angela Ambrogio (direttore Ce.Re.So.), Antonella Surfaro, Santo Nicito ed Eugenio Criscuolo (project managers); Lilian Manuela De Martino Andres e Maria del Mar Garcia Candau (Cooperativa Rumbos di Siviglia).

È prevista la partecipazione dei sindaci e degli amministratori dei Comuni interessati. In platea prenderanno posto gli studenti che saranno i protagonisti delle attività programmate.

Il progetto, infatti, mette al centro dell’azione i ragazzi che, in una terra dalle mille problematiche come l’Area Grecanica, sono maggiormente a rischio di emarginazione. Tale processo fatalmente finisce con lo spingere i “fragili”, e in particolar modo gli adolescenti, a interiorizzare una frustrante condizione di disagio da cui possono scaturire atteggiamenti di devianza o aggressività.

Prendendosi carico di queste problematiche, il progetto vuole creare un clima di collaborazione reciproca fra i partecipanti, di condivisione dei saperi, di ricerca di nuove forme comunicative, di accoglienza delle diverse fragilità trasformandole in nuovi punti di forza identitari e di gruppo.

“Stargate: un portale di confronto” vuole essere un vero e proprio portale in cui “trovare” nuovi spazi di crescita e sviluppo. A tale scopo il percorso iniziato nelle scuole troverà il suo concreto sviluppo, alla fine del processo formativo, all’interno del Parco della Mondialità di Reggio Calabria che diventerà un portale d’accesso fisico verso una nuova dimensione sociale e culturale dei giovani del territorio metropolitano.