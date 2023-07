Reggio: oggi pomeriggio incontro con lo scrittore Gioacchino Criaco

Mercoledì 12 luglio alle ore 18:00 nella splendida cornice del Malavenda cafè realtà che operano in città da anni quali la sezione ANPI Ruggero Condó , la fondazione Girolamo Tripodi, SaturnA, NUDM, No Ponte, incontreranno lo scrittore Gioacchino Criaco che attraverso i suoi libri racconta il territorio calabrese, evidenziandone bellezza ambientale, battaglie e criticità sociali. L’evento promosso all’interno della rassegna “Il territorio dei diritti” sarà un’opportunità di approfondimento relativo alle diverse tematiche affrontate negli scritti di Criaco che costituiranno il fil rouge di un momento di riflessione e confronto. Da Il Santo zoppo a l’Ultimo drago d’Aspromonte, da Maligredi ad Anime nere, fino all’ultimo Il Custode delle parole, saremo accompagnati in un tour tra scorci e paesaggi incontaminati e società e comunità in cambiamento in cui si intrecciano storie permeate da una volontà di riscatto.