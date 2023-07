Scholé rinnova il Direttivo e le cariche sociali. Angelo Nizza è il nuovo Presidente, Elisa Scali Vicepresidente e Anna Maria Muscolo Segretario

L’Associazione Culturale Scholé – Centro Studi Filosofici di Roccella Jonica ha rinnovato il Consiglio Direttivo e le cariche sociali. Nel corso dell’Assemblea dei soci dello scorso cinque luglio, si è stabilito di allargare il Direttivo a sette membri così da essere meglio rappresentate le diverse anime di Scholé e si è proceduto alla elezione dei nuovi consiglieri. Sono stati confermati Anna Maria Muscolo, Angelo Nizza ed Elisa Scali. Le new entry sono: Erika Nigro, Alessandra Scali, Rossella Scherl e Francesco Tripodi. Il nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi il dieci luglio, ha eletto Angelo Nizza alla carica dei Presidente, Elisa Scali alla carica di Vicepresidente e Anna Maria Muscolo alla carica di Segretario. «Vorrei ringraziare tutte e tutti i membri del Consiglio Direttivo, sono contento di poter continuare a dare una mano a Scholé anche rappresentandola da Presidente. Scholé funziona perché dipende da sé stessa, non dipende dalla presenza e dall’azione di uno solo o di una sola bensì dalle relazioni e dalla cooperazione che di fatto la fondano. In questo senso mi sento di ringraziare Luisa Zanella, come membro del Direttivo uscente, e il Presidente uscente Salvatore Scali che ci ricorda sempre come, all’interno di un’Associazione, le cose si fanno nell’interesse collettivo e mai del singolo. Con Luisa, con Salvatore e con tutte e tutti i soci faremo insieme solo cose belle» – così il neo Presidente Angelo Nizza.