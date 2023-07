“Città che legge”: Siderno ottiene finanziamento Cepel per 1 mln di euro

È appena stata pubblicata sul sito di Cepel la graduatoria relativa all’Avviso rivolto ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2022-2023.

Il bando ha messo a disposizione un totale di un milione di euro, dotazione che ha consentito di finanziare 36 progetti “esemplari” in grado di coinvolgere scuole, biblioteche, istituzioni e associazioni e creare un ecosistema favorevole alla lettura.

È con grande piacere che l’Amministrazione di Siderno, guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, comunica di essere giunta prima in graduatoria nazionale con il Progetto “Siderno per la lettura”, premiato con circa trenta mila euro di finanziamento nella sezione dei Comuni tra i 15.001 ed i 50.000 abitanti.

Un progetto fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura, guidato dall’Assessore Francesca Lopresti, e dalla Consigliera Annamaria Felicità, e supportato dal Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Archinà, che hanno costruito con gli esperti e il Settore 1 “AA.GG” (in particolare, la dott.ssa Alessandra Tuzza) il progetto, curando direttamente le riunioni con il partenariato.

Un parterre ricco di associazioni ed istituzioni scolastiche cittadine è alla base del successo della rete di “Siderno per la lettura”, che si è mosso a sostegno di un’idea congiunta per promuovere la lettura, partendo dalla consapevolezza che l’unione fa la forza se si vogliono raggiungere buoni risultati per la comunità.

Sono oltre 24 i partner aderenti, con una notevole predominanza del privato sociale, con cui ora si andranno a concretizzare le diverse azioni per la promozione della lettura con laboratori, corsi per lettori volontari, Festival del Fumetto e del libro ed innovazione digitale. Una dimostrazione che, anche partendo dalla Calabria e della Locride, si possono promuovere idee innovative e scalfire i vecchi stereotipi che per lungo tempo hanno caratterizzato il nostro sottosviluppo.

“A breve – sottolinea il sindaco Fragomeni- si attiveranno le intese partenariali e, secondo le tempistiche previste da Cepel, si attiveranno le azioni che rappresenteranno un naturale proseguo rispetto a quanto la Città sta già attivando su un progetto dedicato in questo caso alla promozione della Biblioteca che si sta realizzando grazie a fondi Regionali. È un nuovo tassello che rafforza la voglia della città di Siderno di ripartire dalla cultura e dal sociale per ottenere sempre nuovi risultati e innovazioni di lungo periodo per la crescita della sua comunità”.