Autonomia differenziata: venerdì 14 luglio a Reggio Calabria l’iniziativa di Italia Viva e “Sud chiama Nord”

Si svolgerà il prossimo 14 luglio a Reggio Calabria (ore 17.30 Gran hotel Excelsior in via Vittorio Veneto) l’iniziativa “Autonomia differenziata: mercato del lavoro, economia, impresa” promossa da Italia Viva Calabria e da “Sud chiama Nord”.

Il dibattito vedrà la partecipazione di Davide Faraone, deputato di Italia Viva, e Cateno De Luca, sindaco di Taormina e fondatore del movimento “Sud chiama Nord”.

“A differenza di chi porta avanti il progetto criminale dell’autonomia differenziata leghista, e lo fa solo per consensi elettorali e a colpi di slogan, afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, noi invece motiviamo il no con contenuti concreti. L’evento di Reggio Calabria sarà l’occasione per dimostrare che quest’autonomia rischia solamente di spaccare a metà il Paese. È importante agire in maniera compatta con iniziative serie come questa.”

“L’autonomia differenziata, afferma Davide Faraone, deputato di Italia Viva, è un progetto scellerato per l’intero Paese, non soltanto per il Mezzogiorno. Faremo di tutto per impedire una frammentazione che con il federalismo non ha nulla a che fare.”

L’iniziativa nasce con l’intento di promuovere un dibattito approfondito e a più voci sulle ricadute che il DL relativo all’autonomia differenziata può produrre nel mondo produttivo e del lavoro nelle regioni meridionali.

Diversi i relatori che prenderanno parte all’evento, dopo i saluti del coordinatore di Italia Viva Calabria, Ernesto Magorno, di Paolo Brunetti, sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, e Carmelo Versace, sindaco facente funzioni della città metropolitana di Reggio Calabria, a relazionare sul tema saranno Domenico Vecchio, presidente di Confindustria Reggio Calabria, Santo Biondo, segretario Uil Calabria, Romolo Piscionieri, segretario Cisl città metropolitana di Reggio Calabria, Gregorio Pititto, segretario Cgil città metropolitana di Reggio Calabria.

Previsti gli interventi di Giammarco Oliveri, coordinatore Italia Viva provincia di Reggio Calabria, Giovanni Latella, consigliere comunale e metropolitano di Iv a Reggio Calabria, Deborah Novarro, consigliera comunale Iv a Reggio Calabria, Gianluca Califano, consigliere comunale Iv a Reggio Calabria, Federica Dieni, già deputata, Pino Varacalli, componente assemblea nazionale di Iv, e Agostino Siviglia, responsabile Giustizia di Iv Calabria.