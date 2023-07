A Reggio Calabria torna l’associazione Amici della Terra con “La Notte delle Lucciole”: si inizia da Pentimele

Dopo alcuni anni di assenza, torna a Reggio Calabria AMICI DELLA TERRA ONLUS, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal MASE, attiva in Italia dal 1978 e con sedi su tutto il territorio nazionale. Da oggi riapre la storica sede di via Lupardini 90, sulla Collina di Pentimele.

Le competenze territoriali dell’associazione riguardano l’intero territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

L’associazione è frutto dell’incontro e delle visioni di generazioni e posizioni professionali differenti, accomunate dall’idea che il vero ambientalismo debba poggiare su un approccio razionale ai problemi, non dogmatico, libero da pregiudizi ideologici e da interessi particolari. Amici della Terra, quindi, interpreta l’ambientalismo non in chiave ideologica ma utilizzando un rigoroso approccio scientifico, con una visione multidimensionale delle dinamiche, che tenga conto anche delle implicazioni economiche e sociali delle scelte nella prospettiva della vera sostenibilità.

Le posizioni che l’associazione assumerà di volta in volta, pertanto, saranno frutto di un’intensa attività di studio e ricerca, che sarà portata avanti grazie al team di esperti di cui Amici della Terra si avvarrà, ovvero figure dal profilo professionale differente e congruo al tema affrontato.

L’assemblea costitutiva, tenutasi il 21 Giugno, ha eletto i membri del Consiglio Direttivo: S. Lanzoni (Presidente), A. Gangemi (Vice-Presidente), R. Pulselli (Responsabile del Comitato Tecnico Scientifico), F. Bensaja, F. Calabrò, A. Marrapodi, C. Albanese, V. Tromba, I. Lorè, R. Mamone.

Nella serata di domenica 9 luglio alle ore 21.00 si terrà l’evento di apertura, “La notte delle lucciole”, presso la sede di Amici della Terra sulla Collina di Pentimele, in collaborazione con l’Associazione “Emozione Natura”, insieme agli entomologi Elvira Castiglione e Francesco Manti; sarà una suggestiva passeggiata volta ad ammirare le lucciole ed il loro caratteristico bagliore, fenomeno definito bioluminescenza finalizzato all’accoppiamento.

Nella stessa serata i partecipanti saranno informati sulle particolarità dei piccoli coleotteri e sul loro rischio di estinzione e su flora e fauna esistente in Collina, Zona Speciale di Conservazione di Rete Natura 2000; infine, potranno ammirare un’interessante collezione di insetti, condividere esperimenti, sia prima che dopo la passeggiata.

“Questa nostra sede sarà fucina di idee, luogo di condivisione e dialogo, spazio di conoscenza, formazione ed informazione; qui, dove storie di guerre e rarità del creato convivono e stretto contatto fra paesaggio naturale e paesaggio antropico sarà ambiente ideale per nuovi obiettivi, nuove sinergie, nuove opportunità per la tutela e la valorizzazione del nostro territorio” ha dichiarato la Presidente, Simona Lanzoni.

Chiunque condivide la nostra impostazione, è invitato a far dell’associazione parte anche in termini di idee ed eventualmente di impegno personale da sviluppare insieme ai nostri soci, al nostro gruppo di esperti, al nostro CTS (Comitato Tecnico Scientifico).