Reggio Calabria, omaggio ad Antonio Piromalli a vent’anni dalla morte

Nel ventennale della scomparsa di Antonio Piromalli (2003 – 2023), giovedì 8 giugno 2023, nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” del Palazzo San Giorgio del Comune di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria e il “Comitato Scientifico per lo studio della vita e delle opere di Antonio Piromalli – CIS”, in collaborazione con la Fondazione “Italo Falcomatà” e il “Fondo Antonio Piromalli” e con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Fondazione “Fortunato Seminara” hanno reso omaggio al grande intellettuale, docente di Letteratura Italiana nelle Università di Urbino, Bologna, Salerno, Cassino. Antonio Piromalli è stato una guida e un maestro, sempre disponibile e generoso nell’affiancare quanti dimostrassero interesse per la cultura. Sono intervenuti al grande evento Irene Calabrò, assessore alla Cultura del Comune di Reggio Calabria e Filippo Quartuccio, delegato alla Cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Ha introdotto i lavori Loreley Rosita Borruto, presidente del CIS della Calabria e ha moderato l’evento Paola Radici Colace, presidente del Comitato Scientifico della vita e delle opere di Antonio Piromalli. Un video ricordo prodotto dal Cis della Calabria e curato da Stefano Fava, ha illustrato attraverso video, foto, grafica e musica i numerosi convegni che Antonio Piromalli ha tenuto nel reggino. Rosetta Neto Falcomatà, presidente della Fondazione “Italo Falcomatà”, assente al convegno per motivi di salute, in un suo ricordo, letto da Irene Calabrò, ha evidenziato l’intenso rapporto culturale e di amicizia che legava Antonio Piromalli e Italo Falcomatà. Nella missiva inviata da Francesco D’Episcopo e letta da Paola Radici Colace si sottolinea il piacere e il privilegio di aver incontrato Antonio Piromalli nell’ultimo decennio della sua esistenza in Calabria, in particolare a Reggio, dove più volte hanno parlato di cultura meridionale, tema che li univa intensamente. Antonino Zumbo nel suo denso, appassionato ed articolato intervento, ha ricordato Antonio Piromalli e il felice rapporto culturale che lo legava a Galvano Della Volpe. Maria Florinda Minniti ha trattato la novità e l’ideologia nei “Promessi sposi” di Alessandro Manzoni, attraverso una lettura critica di Antonio Piromalli. Santo Gioffré ha ricordato il rapporto culturale e di amicizia che lo legava a Piromalli. Infine Franco Mileto, presidente della “Fondazione Seminara” di Maropati ha sottolineato la forte amicizia e il legame di parentela che legava Fortunato Seminara e Antonio Piromalli. Prima delle conclusioni del convegno, Mattia Milea, traduttrice del poema “Mottetti per Maria” – “Et Maria in Arcadia” ha letto alcuni brani nella traduzione in lingua inglese. Ha concluso la serie degli interventi Lanfranco Piromalli, presidente della “Fondazione Piromalli” di Roma, che ha ringraziato gli organizzatori e tutti i partecipanti al grande evento.