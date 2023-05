Gli alunni dell’IC “Catanoso – De Gasperi” trionfano ai concorsi musicali

Passione, tenacia e capacità di lasciarsi trasportare dal ritmo delle emozioni e della musica. Queste le carte vincenti dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo “Catanoso – De Gasperi”, diretta dal Maestro Roberto Filippo Caridi e insignita, lo scorso 22 maggio, a Gioiosa Jonica, con il primo premio all’VIII edizione del Concorso internazionale di musica “Magna Graecia”. La manifestazione, promossa dall’Accademia Musicale “Ars Musicae” in collaborazione con il Lions Club di Locri, il Patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Gioiosa Jonica, è un appuntamento consolidato e un’opportunità preziosa per i giovani talenti che esprimono il proprio mondo interiore e le sue molteplici sfumature attraverso il linguaggio musicale.

‹‹Il costante e appassionato impegno quotidiano di docenti e alunni trova le giuste gratificazioni in questi prestigiosi riconoscimenti – dichiara il Dirigente scolastico dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi” Marco Geria – Un lavoro di squadra che continua a dare lustro al nostro Istituto e incoraggia i ragazzi a perseguire con determinazione e dedizione i propri obiettivi››. Pioggia di riconoscimenti anche per le esibizioni delle categorie solisti degli alunni del corso a indirizzo musicale dell’Istituto reggino, che si sono cimentati in brani scelti dal repertorio dello strumento classico e moderno. A rifulgere nella classe di arpa, guidata dalla Professoressa Maria Grazia Polimeni, sono Zoe Idone e Massimo Beletskyy, che si sono aggiudicati il primo premio, seguiti da Giulia Donnarumma e Aurora Modafferi, seconde classificate. Per la classe di sassofono, a cura del Professore Alessandro Monorchio, si sono distinti Joel Cutrí e Francesco Vetrugno, primi assoluti con il punteggio di 100/100, Mattia Serra (primo premio) e Carmen Favasuli (secondo premio). In cima al podio l’affiatato quintetto di sax, formato da Francesco Vetrugno, Mattia Serra, Carmen Favasuli, Andrea Mauro, Joel Cutrí. Ad essere fregiati durante la manifestazione anche Filippo Aricò e Sara Cilea, primo premio e Cecilia Retto, secondo premio, talenti della classe di tromba del Professore Bruno Polimeni.

A conquistare la giuria, aggiudicandosi il primo premio assoluto nella propria categoria, l’ensemble di corni diretta dal Professore Roberto Filippo Caridi, composta da Filippo Aricò, Aurora Merenda, Irene Musolino, Vincenzo Serranò, Giorgio De Maria, Pasquale Crupi, Pietro Giuseppe Cuzzola, Valentino Georgiano Minea e Fabio Nucara. Una promessa nel firmamento musicale nostrano, quello dell’Istituto “Catanoso – De Gasperi”, che ha fatto centro anche a Cetraro, lo scorso 23 maggio, al Concorso musicale nazionale Danilo Cipolla.

La manifestazione, giunta quest’anno alla XVIII edizione, è promossa dall’Istituto Comprensivo Statale di Cetraro, in collaborazione con il Comune di Cetraro, la Regione Calabria, la Provincia di Cosenza e l’Associazione Musicale Ermanno Del Trono. In cima al podio, per la classe di arpa, stavolta, sono stati gli allievi Giulia Donnarumma, Aurora Modafferi, Massimo Beletskyy e Zoe Idone. Primi classificati anche Filippo Aricò (corno), Cecilia Retto (tromba), Mattia Serra, Francesco Vetrugno e Joel Cutrì (sax). Medaglia d’oro per l’ex alunno Emmanuel Spanò (tromba), che ha scoperto la sua passione proprio tra i banchi della scuola secondaria di I grado “A. De Gasperi”. Sara Cilea (tromba) e Carmen Favasuli (sax) si sono classificate al secondo posto. Medaglia di bronzo, invece, per Pietro Cuzzola (corno). Secondo posto anche per ensemble di corni, quintetto di sax e Orchestra.