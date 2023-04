Reggio: inaugurata la nuova piazza di Ravagnese, intitolata all’imprenditore Antonino Fascì

Restituita alla comunità di Ravagnese la nuova piazza realizzata dall’Amministrazione comunale reggina e finanziata con i Patti per il Sud nell’ambito del masterplan “15 Agorà per 15 quartieri”. Nei giorni scorsi l’Amministrazione guidata dal Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha inaugurato l’opera che è stata contestualmente intitolata allo storico imprenditore del quartiere Antonino Fascì. Insieme a Brunetti presenti i rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale. A tagliare il nastro, il Consigliere delegato Nino Malara e l’Assessora Angela Martino. Con loro gli Assessori Rocco Albanese Albanese e Domenico Battaglia, il Presidente del Consiglio Enzo Marra i Consiglieri Franco Barreca, Filippo Burrone, Massimiliano Merenda, Giuseppe Sera e Pino Cuzzocrea.

L’intervento di realizzazione della nuova piazza, finanziato con i Patti per il Sud, delegato il Consigliere Antonio Ruvolo, ha previsto il restyling completo dello spazio, la sistemazione delle aree verdi, il rifacimento totale della pavimentazione secondo un disegno a schema modulato che richiama lo zampillo della storica fontana che è stata ulteriormente valorizzata, il rifacimento dell’impianto elettrico e idrico, un nuovo impianto di illuminazione con lampioni e faretti incassati a terra per illuminare le chiome degli alberi, la rampa per facilitare l’accesso alle persone con disabilità, un sistema di pozzetti e caditoie per lo scolo delle acque piovane insieme a dei nuovi arredi e panchine e la messa a dimora di nuovi alberi e arbusti, per un intervento complessivo che ha dato nuova vita alla piazza storica del quartiere di Ravagnese.

“Completata un’opera che restituisce decoro all’intero quartiere – ha commentato a margine dell’inaugurazione il Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti – e che costituisce uno dei luoghi del cuore di quella zona della città. L’intervento si inserisce nel più ampio masterplan di interventi programmato dal sindaco Falcomatà nell’ambito dei finanziamenti dei Patti per il Sud. In tutta la città sono già tante le piazze già completate, con l’idea di andare a ricostituire dei luoghi storici dei nostri quartieri, vere e proprie agorà che costituiscono il cuore pulsante del tessuto urbano cittadino e che rappresentano spazi e beni comuni da condividere e valorizzare. Siamo felici di aver potuto restituire alla comunità di Ravagnese la sua storica piazza”.

“Dopo qualche mese di lavori – ha commentato il Consigliere Nino Malara – abbiamo finalmente una piazza sicura, moderna, rinnovata nei suoi elementi strutturali, funzionali e di arredo, che si raccorda al parco – anch’esso a breve oggetto di intervento di riqualificazione. Un’opera pubblica attesa dalla comunità, una piazza storica che finalmente ritrova la sua bellezza e la sua funzione, luogo di aggregazione e di socialità. Adesso impegniamoci tutti per farla vivere attraverso eventi, iniziative, momenti di riflessione e confronto”.