25 aprile, a Reggio la tavola rotonda del Cis “Il concetto di libertà di Isaiah Berlin”

In occasione dell’approssimarsi della festa della Liberazione che si celebra ogni 25 aprile per commemorare la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria in sinergia con l’assessorato alla Cultura del comune di Reggio Calabria, lunedì 24 aprile 2023, alle ore 16,30, presso il Palazzo del Comune di Reggio Calabria, Sala dei Sindaci, prendendo spunto del volume “La libertà e i suoi traditori” promuovono la tavola rotonda: “Il concetto di libertà di Isaiah Berlin”. Dopo il saluto istituzionale intervengono alla tavola rotonda i componenti del Comitato Scientifico del Cis della Calabria: Giuseppe Verdirame Direttore Scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici Reggio Calabria; Maria Florinda Minniti, già docente di Italiano e Latino; Franco Iaria, Scienze politiche; Giovanni De Girolamo, critico d’arte e di letteratura. Modera Gianfranco Cordì, docente di Filosofia e Storia.