Comitato per la valorizzazione della cultura ebraica in Calabria: la presentazione domani al Castello Aragonese

Domani martedì 18 aprile, alle ore 16.00, nel corso di una conferenza stampa al Castello Aragonese, verrà costituito e presentato il Comitato per la valorizzazione della cultura ebraica in Calabria, deliberato dalla giunta comunale di Reggio Calabria.

Saranno presenti i rappresentati degli Enti che compongono il nuovo organismo, nelle persone del sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, dell’assessora comunale alla Cultura, Irene Calabrò, del sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, del consigliere metropolitano delegato, Filippo Quartuccio, del Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio per Reggio e Vibo Valentia, Fabrizio Sudano, della soprintendente Giulia Barrera per la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, del rettore dell’Università “Mediterranea”, Giuseppe Zimbalatti, del Presidente Ucei per il Mezzogiorno, Roque Pugliese, e di Debora Penchassi, direttrice della Danely Foundation di New York per la promozione della cultura ebraica e ricercatrice esperta dell’antica cultura ebraica in Italia.

«Arriva a compimento – ha ricordato l’assessora Calabrò – un lavoro portato avanti, negli anni, dall’amministrazione del sindaco Giuseppe Falcomatà. Il Comitato, dunque, si prefigge il compito di progettare, promuovere e coordinare iniziative in grado di restituire alla memoria il ricco passato di dialogo e di scambio sociale, culturale ed economico tra la città di Reggio Calabria e le Comunità ebraiche».