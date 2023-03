L’Associazione Scholé e l’Università di Pisa partner nella promozione degli studi filosofici, umanistici e scientifici

L’Associazione Culturale Scholé di Roccella Jonica e l’Università di Pisa hanno firmato un Accordo quadro per promuovere gli studi filosofici, umanistici e scientifici. L’intesa giunge a coronamento di un partenariato già in atto da alcuni anni, ma non ancora formalizzato tra i due Enti. «È un traguardo prestigioso, cui teniamo moltissimo e che rappresenta un riconoscimento importante del lavoro culturale che Scholé svolge quotidianamente» – così commentano i membri del Direttivo dell’Associazione.

È stato grazie a Remo Bodei, già direttore della Scuola Estiva e docente della Scuola Normale e dell’Ateneo toscano, che i rapporti tra Roccella e Pisa si sono saldati per poi infittirsi negli ultimi tempi. Ormai dal 2017 Giancarlo Cella, fisico dell’Università di Pisa e dell’INFN nonché coordinatore del progetto “Virgo” sulle onde gravitazionali, dirige i seminari di fisica che Scholé svolge nelle scuole e dalla fine del 2020 Bruno Centrone, storico della filosofia antica presso l’Ateneo, è il direttore della Scuola Estiva “Remo Bodei”. Tantissime sono state inoltre le partecipazioni di studenti pisani alle iniziative organizzate da Scholé (Scuola Estiva, WE filosofici) e preziosi sono stati i contributi da parte di studiose e studiosi: gli ultimi in ordine di tempo sono stati quelli di Chiara Bodei, informatica e direttrice del Sistema museale d’Ateneo e di Sergio Giudici, fisico e direttore del Museo degli strumenti di fisica, entrambi protagonisti della Scuola Estiva 2022 dedicata al tema della “Techne” (Tecnica).

Nel frattempo, Scholé ha rinnovato per altri tre anni la convenzione con l’Università di Macerata e prosegue nella sua programmazione annuale con i seminari di filosofia nelle Scuole che toccano per la prima volta anche Istituti extraregionali (Emilia Romagna e Marche) e con i seminari di fisica che stanno per partire. Sono poi in corso le attività settimanali in sede (Corso base di filosofia, L’ora del tè, Corso di lingua inglese, Corso di cultura classica) e i Week-End filosofici e scientifici. A breve, infine, sarà lanciata la XIV edizione della Scuola Estiva sulla “Physis” (Natura).