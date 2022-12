I plessi dell”I.C. Giuseppe Moscato di Gallina (RC) festeggiano il Natale con diversi eventi

I plessi dell”I.C. Giuseppe Moscato di Gallina (RC), diretti dal dirigente scolastico Antonino Giuseppe Ubaldini, festeggiano il Natale con mercatini della solidarietà, spettacoli di poesie, canti e la rappresentazione del presepe vivente realizzata dagli alunni della scuola primaria.

L’evento, previsto per il 19 Dicembre alle ore 16:00, vuole far rivivere attraverso i bambini la nascita di Gesù, guidandoci alla scoperta del vero significato del Natale.

L’esperienza ha permesso di sviluppare competenze e abilità sia sul piano cognitivo che relazionale ed emozionale, garantendo ai bambini un’occasione di crescita e massimo coinvolgimento.

“Vi aspettiamo per trascorrere insieme un momento di serenità all’insegna dei sorrisi e della gioia della fanciullezza che si appresta a vivere una festività molto importante per l’intera comunità”. E’ quanto si legge in una nota stampa.