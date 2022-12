“Svicolando”, suoni, suggestioni e sapori di ieri e di oggi tra le case di Gesso di Benestare (RC)

Si chiama “Svicolando…Suoni, suggestioni e sapori di ieri e di oggi tra le case di Gesso di Benestare” il nuovo progetto dell’Amministrazione Comunale per tornare a fare festa tra i vicoli e le piazze del centro storico di Benestare.

L’evento si inserisce nell’ambito delle iniziative natalizie promosse dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, e finalizzato a mettere a sistema un evento dall’alto valore culturale, sociale e artistico ideato in una versione invernale, nella cornice incantata dell’atmosfera del Natale. A darne notizia in una nota il Consigliere metropolitano delegato e sindaco di Benestare Domenico Mantegna.

“L’obiettivo di Svicolando – spiega Mantegna – è quello di trasformare i vicoli delle case di gesso in un viaggio racconto che per l’occasione mutano in un grande palcoscenico a cielo aperto la cui direzione artistica appartiene agli stessi abitanti di Benestare”,

“Un’interazione tra identità e ambiente, tra persone e patrimonio locale che farà di questa prima edizione natalizia un suggestivo strumento di valorizzazione e promozione di quel paese di gesso ricco di tesori ancora tutti da scoprire. L’evento Svicolando andrà a creare un’atmosfera accogliente allietata da tombolate, mercatini dell’artigianato, la casa di Babbo Natale, la via dei presepi, la degustazione di prodotti tipici, caldarroste, vin brûlé, cioccolate calde, e naturalmente tanta musica con artisti di strada, concerti di band e musicisti solisti ospitati negli stessi vicoli in festa. Aspettiamo tutti per Svicolando a Benestare – conclude Mantegna – dal 20 Dicembre al 8 Gennaio il nostro centro storico sarà una festa piena di luci e colori”.