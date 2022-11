Natura è il tema al centro delle attività dell’Associazione Culturale Scholé di Roccella Jonica nel corso del suo dodicesimo anno sociale che sarà inaugurato in occasione della due giorni dedicata al vino, all’olio e alla filosofia della natura negli antichi. Del vino e dell’olio è infatti il titolo del doppio appuntamento in programma nella sede di via Umberto I 106 l’11 e il 12 novembre 2022 con Arianna Fermani (Università di Macerata) e con Angela Sposato (Consulente di estetica del gusto). Una iniziativa all’insegna delle buone pratiche alimentari, che scommette su due prodotti tipici dell’ecosistema chiamato Mediterraneo. Venerdì 11 alle ore 18.00 Fermani e Sposato ci guideranno in un percorso degustativo multisensoriale che toccherà i principali vitigni e le principali cultivar calabresi, a partire dagli esemplari della Locride. Sabato 12, sempre alle ore 18.00, Fermani interverrà sul vino e sull’olio come dono degli dei a partire dal libro omonimo scritto insieme a Mino Ianne (Università di Bari).

Il tema della natura segue alle riflessioni e alle attività che l’Associazione ha dedicato negli ultimi due anni alla scienza e alla tecnica nel tentativo di cogliere l’impatto ambivalente, a volte fecondo altre devastante, del sapere e della produzione sull’ambiente. L’itinerario ecologico si alimenterà strada facendo di incontri pubblici, inviti alla lettura e seminari nei Licei per poi culminare a luglio 2023 nella XIV edizione della Scuola Estiva di Altra Formazione in Filosofia “Remo Bodei”.